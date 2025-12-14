Cardoso Varela: Ja sam već Hrvat

U 5:2 pobjedi nad Slaven Belupom u Koprivnici Varela je ušao s klupe, a nakon utakmice poslao je poruku navijačima - na hrvatskom jeziku.

'Važna pobjeda, hvala vam na podršci, Bad Blue Boys', napisao je Varela na Instagramu.

Suigrač Arber Hoxha odgovorio mu je: 'Kako si naučio hrvatski, svaka čast', a Varela je odgovorom osvojio navijače: 'Već sam Hrvat'