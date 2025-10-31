pohvalio ga je

Srpski youtuber otkrio nepoznatu priču o Gvardiolu. 'Nemam riječi...'

S. M.

31.10.2025 u 11:12

Gvardiol i Ćale
Gvardiol i Ćale Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Bionic
Reading

Megapopularni regionalni srpski youtuber Ćale gostovao je u jednom podcastu u kojem je govorio o svojem poznanstvu s Joškom Gvardiolom.

Dok je još bio nepoznati junior Dinama, Gvardiol je bio na jednom druženju youtubera s fanovima i čekao je u redu da se fotografira s Ćaletom.

Godinama kasnije Gvardiol je briljirao na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a netko od Ćaletovi followera iskopao je na njegovim društvenim mrežama fotografiju njih dvojice. 

'Od onog dečka s druženja, onakav klinac, i odjednom mi netko šalje i kaže da igra Svjetsko prvenstvo', prepričao je Ćale i rekao kako je odlučio Gvardiolu poslati poruku.

'Pitao sam ga je li moguće da je to on na fotografiji, a on mi je odgovorio: 'Je li moguće da mi Ćale piše?'. Rekao sam mu da je on postao zvijezda i da mi je drago, te da sam ja sada njegov fan', rekao je Ćale.

