Srbija dramatičnom pobjedom izborila polufinale Eura. Tamo čeka Hrvatsku?

Kolo prije kraja Srbija predvodi skupinu s 10 bodova, a bod manje imaju Španjolska i Mađarska, koje je domaćin natjecanja već pobijedio.

U posljednjem kolu Srbiji je za prvo mjesto tako potreban samo bod protiv Crne Gore, koja je ostala bez šansi za polufinale. O drugom mjestu u polufinalu odlučivat će Španjolska i Mađarska u međusobnom dvoboju.

Što se tiče druge skupine, tu je Hrvatska na trećem mjestu sa šest bodova, ali može završiti i prva i druga. Da bi bila prva, mora biti najbolja u međusobnom krugu s Italijom i Grčkom, od koje je minimalno izgubila u prvom krugu natjecanja. Da bi bila druga, bit će joj vjerojatno dovoljna pobjeda protiv Italije, a onda bi išla u polufinalu vjerojatno na Srbiju.