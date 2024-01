Srbi se mučili s Francuzima, ali iznenađenje je izostalo. Slijedi poslastica s Mađarima

Dvoboj je odigran u Zagrebu, na bazenu uz Savu, a bio izjednačen sve do treće minute treće četvrtine, kad je Alexandre Bouet smanjio prednost srpske reprezentacije na jedan pogodak (7-8). No, tada je Francuska u sljedećih osam minuta ostala bez pogotka, a tri je primila, što je Srbiji donijelo prednost od četiri gola (11-7) koju je uspjela zadržati do kraja utakmice.