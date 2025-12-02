Srbi: Hrvatska je bila sila u ovom sportu, a sada je dotakla dno

Srpski Sportal u tekstu pod naslovom 'Hrvatska je bila sila u ovom sportu, a sada je dotakla dno' bez uvijanja je komentirao poraze hrvatskih rukometašica na Svjetskom prvenstvu od Rumunjske, Danske i Japana, istaknuvši kako je riječ o jednom od najlošijih izdanja u novijoj povijesti reprezentacije.

'Hrvatska je desetljećima poznata kao svjetska rukometna sila, sa značajnim uspjesima muške reprezentacije, ali i zapaženim rezultatima rukometašica koje su se znale naći u završnicama velikih natjecanja. Ipak, kraj 2025. godine ostat će upamćen po jednom od najslabijih rezultata od osamostaljenja države. Rukometašice Hrvatske doživjele su poraz od Japana rezultatom 25:19 u trećem kolu skupine A na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Njemačkoj i Nizozemskoj. Ovo je bio treći poraz za izabranice izbornika Ivice Obrvana, čime su zauzele posljednje mjesto u skupini.'

Posljednji poraz od Japana ima posebno težinu jer je po prvi put u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima hrvatska ženska reprezentacija upisala tri poraza u skupini prvog kruga.

Hrvatska je sada u nizu od sedam susreta bez pobjede na velikim natjecanjima, što jasno pokazuje koliko se reprezentacija muči i koliko je daleko od razine koja ju je godinama krasila.