Spektakl kakav se ne pamti! Gvardiol jedan od junaka Cityja u drami s devet golova

Manchester City je na kraju slavio s 5:4 protiv Fulhama, ali pobjeda koja je nakon prvog dijela izgledala rutinski pretvorila se u pravu dramu.

City je već u 17. minuti poveo golom Erlinga Haalanda, a prednost je povećao Tijjani Reijnders u 37. minuti za 2:0. Kad je Phil Foden u 44. minuti zabio za 3:0, činilo se da je utakmica riješena već prije odmora.

Ipak, tračak nade domaćima donio je Emile Smith Rowe, koji je u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena smanjio na 3:1. No ni nastavak nije krenuo dobro za Fulham. Foden u 48. minuti zabija svoj drugi pogodak za 4:1, a samo šest minuta kasnije Sander Berge nespretno šalje loptu u vlastitu mrežu - 5:1 za goste i strah od potpunog potopa.

Fulham se ipak odbio predati. Alex Iwobi u 57. minuti vraća na 5:2, a potom je Samuel Chukwueze preuzeo glavnu ulogu. Prvo pogađa u 72. minuti za 5:3, a onda i u 78. minuti za 5:4, unoseći veliku nervozu u redove Cityja.

U završnici je domaći pritisak bio sve veći, ali Fulham nije uspio postići pogodak za 5:5, premda je imao priliku u 98. minuti, ali je loptu s gol-crte očistio Joško Gvardiol.