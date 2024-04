Sopić o nagađanjima da se Pjaca vraća u Dinamo: Čekajte samo sljedeći tjedan

Uoči ovakvih utakmica nikakvi rezultatski nizovi ili statistički pokazatelji ne igraju ulogu, samo kvaliteta izvedbe na travnjaku koja može dovesti do novih bodova.

'Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv rastrčane Lokomotive koja se bori za četvrto mjesto koje vodi u Europu. S druge strane želimo biti prvaci i moramo pobijediti sve utakmice do kraja! Ne treba ulaziti u detaljne analize, nedavno smo igrali s njima, znamo kakav potencijal posjeduju, kao što oni znaju kakav potencijal mi posjedujemo', rekao je trener Rijeke Željko Sopić.

'Svaka utakmica je jednaka, tako je bilo prije Slaven Belupa, prije Istre 1961 u Puli pa i protiv Lokomotive. Idemo u Zagreb po tri boda i to je to. Nema tu koja je utakmica važna ili manje važna, koja je lakša ili teža od svih ostalih prije. Svi se za nešto borimo, Lokomotiva se bori za Europu, Slaven Belupo se bori za sebe… Zašto bi nama u nekoj utakmici bilo lakše ili teže. I nas se nešto pita, ali maksimalan respekt prema mladoj i potentnoj momčadi Lokomotive i prema treneru Čabraji koji sve to odlično vodi', poručio je trener Rijeke.