Jakirović otkrio kome tepa da je Mali Petko i gdje svako jutro dobije savjet

'Prvo bih iskoristio ovu priliku i čestitao svima koji vole Dinamo 113. rođendan ovog velikoga kluba. Iskreno se nadam da će ih doživjeti još minimalno toliko', bile su uvodne riječi trenera Sergeja Jakirovića na press konferenciji uoči utakmice 32. kola SuperSport HNL-a Varaždin – Dinamo, koja je na rasporedu u subotu u 17:00 sati

Zbog posebne prigode, sama konferencija organizirana je na Cvjetnom trgu, podno spomen ploče na zgradi u kojoj je prije točno 113. godina uspostavljen maksimirski velikan, stoga je i konferencija odisala nešto drukčijim, svečanijim tonom.

'Što se tiče susreta u Varaždinu, sigurno nas čeka jedna zahtjevna utakmica u kojoj će domaćin biti dosta rasterećen, oni igraju za sebe i sigurno će biti opasni. Mi ćemo učiniti sve da odigramo dobru utakmicu i da pokušamo ostvariti svoj cilj, a to su tri boda. Svi znamo koliko nam znače, i dat ćemo sve za pobjedu kako bi barem privremeno preskočili Rijeku na tablici i napravili još jedan korak prema naslovu prvaka.

Novinare je zanimalo koliko situacija u kojoj Dinamo barem preko noći preuzme vrh tablice znači za mentalitet Rijekine svlačionice?

'Moje mišljenje je da su oni pod pritiskom, može se to iščitati iz svega, jer oni cijelo vrijeme drže vrh i mislim da to u nekom trenutku postane određeni teret. Naravno, i oni gledaju samo sebe, ali sigurno da bi to imalo određeni utjecaj i dat ćemo sve od sebe da ih privremeno prestignemo.'