Šok na Emiratesu! Arsenal izgubio i vratio City u borbu za naslov prvaka

A.H.

11.04.2026 u 15:24

Mikel Arteta Izvor: EPA / Autor: MIGUEL A. LOPES/EPA
Arsenal je u 32. kolu Premierlige na domaćem terenu doživio šokantan poraz od Bournemoutha (1:2).

Eli Junior Kroupi je doveo goste u vodstvo u 17. minuti, a u 35. je Viktor Gyokeres izjednačio iz jedanaesterca. Pomislili su mnogi tada da će Arsenal doći do preokreta i pojuriti prema naslovu prvaka, ali u 74. minuti šok na Emiratesu - Alex Scott je golom donio pobjedu Bournemouthu.

Arsenal ima devet bodova više od drugoplasiranog Cityja, ali i dvije utakmice više. Do kraja prvenstva ovi klubovi se sastaju u Manchesteru pa City sada ima sve u svojim rukama u borbi za naslov prvaka...

