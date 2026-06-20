atp Queen's Club

Sjajna forma uoči Wimbledona: Pavić i Arevalo u finalu Queen's Cluba

I.Ž./Hina

20.06.2026 u 17:45

Mate Pavić
Mate Pavić Izvor: EPA / Autor: ISABEL INFANTES / EPA
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Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevlom plasirao u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova, oni su u polufinalu 6-4, 6-3 nadigrali druge nositelje Britance Juliana Casha i Lloyda Glasspoola

Za Pavića i Arevala ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov, u Dubaiju su izgubili završni dvoboj od Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, a u Monte Carlu od Nijemaca Kevina Krawietza i Tima Puetza.

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U finalu će Pavić i Arevalo igrati protiv boljih iz ogleda prvih nositelja Heliovaare i Pattena te trećih nositelja Amerikanca Christiana Harrisona i Britanca Neala Skupkog.

Pavić je dosada u karijeri osvojio 42 ATP naslova u parovima, a još je 35 puta gubio u finalu.

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