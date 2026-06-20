Kaos na stazi u Brnu: Favoriti padali i izlijetali, Bagnaia dojurio do prve pobjede sezone

U kaotičnoj utrci na stazi u Brnu najbolje se snašao Francesco Bagnaia . Talijan na Ducatiju stigao je do svoje prve pobjede u ovoj sezoni, iskoristivši brojne incidente i probleme konkurenata.

Iza njega je kroz cilj prošao Japanac Ai Ogura, koji je u utrku krenuo s najbolje startne pozicije, dok je treće mjesto osvojio Marc Marquez i tako upotpunio slavlje Ducatija.

Sprint utrku obilježili su brojni padovi i izlijetanja, a među vozačima koji nisu uspjeli završiti utrku našao se i vodeći čovjek ukupnog poretka Marco Bezzecchi. Talijan na Apriliji ponovno je ostao bez bodova nakon pada, što mu je već četvrto odustajanje u sprint utrkama ove sezone.

Ipak, unatoč novom razočaranju, Bezzecchi je zadržao vodeću poziciju u ukupnom redoslijedu prvenstva. Na vrhu ima 180 bodova, odnosno 15 više od Jorgea Martina. Španjolac nije uspio ozbiljnije profitirati od Bezzecchijeve pogreške te je sprint završio na petom mjestu.

Dok je Bagnaia slavio dugo čekanu pobjedu, a Marquez ponovno bio među najboljima, subotnji program u Brnu pokazao je koliko MotoGP ove sezone može biti nepredvidiv. Brojni padovi i incidenti potpuno su promiješali poredak te najavili novu uzbudljivu utrku.

Velika nagrada Češke vozi se u nedjelju od 14 sati, a nakon svega viđenog u sprintu malo tko se usuđuje prognozirati rasplet.

Velika nagrada Češke, sprint utrka:



1. Francesco Bagnaia (Ita / Ducati) 18:55.527



2. Ai Ogura (Jap / Trackhouse) +0.241



3. Marc Marquez (Špa / Ducati) +0.794



4. Fabio Di Giannantonio (Ita / Sky Racing Team) +2.905



5. Jorge Martin (Špa / Aprilia) +6.404



6. Raul Fernandez (Špa / Trackhouse) +7.440



Ukupni redoslijed:

