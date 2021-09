Slovenac koji je s Rijekom osvajao trofeje i koji zna sve o Hrvatskoj mnoge je iznenadio što očekuje od utakmice na Poljudu; upozorava svoje i na jedan važan detalj

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom okršaj je protiv Slovenije (utorak, 7. rujna, 20.45 sati), iste one koja je početkom ožujka, u 1. kolu kvalifikacija za SP, u Ljubljani slavila 1:0. Slovenac Simon Rožman, koji je vodio nogometaše Rijeke i jako dobro poznaje neke igrače, za tportal je dao svoje viđenje kvalifikacijske utakmice

Hrvatska i Slovenija deset su puta igrale međusobno, uz šest pobjeda naših reprezentativaca, tri remija i jednu pobjedu Slovenaca. No, ono što posebno upada u oči, jest podatak da je Hrvatska u pet domaćih utakmica, slavila tek jednom. A bilo je to 1995. godine, kada su Robert Prosinečki i Davor Šuker zabili za pobjedu 2:0.

Nakon što je u Slovenija u Ljubljani slavila 1:0 protiv Hrvatske u sljedeća dva kola kvalifikacija za SP, poraženi su od Rusa i Ciprana, te se činilo kako su ispali iz kombinacija za vrh skupine. No, u dvije rujanske utakmice, protiv Slovačke (1:1) i Malte (1:0), osvojili su četiri boda te sada 'pušu za vrat' vodećim reprezentacijama, Hrvatskoj i Rusiji. Poljudski stadion, vjerujemo pun do vrha, domaćin je sutrašnje (20.45 sati) utakmice 6. kola kvalifikacija H skupine za odlazak na SP u Kataru 2022. godine, a snage će odmjeriti Hrvatska i Slovenija.

Bile su to ujedno i prve kvalifikacije za obje reprezentacije, nakon osamostaljenja. U međuvremenu, Hrvatska je ušla među nogometnu elitu, gdje uspješno balansira, nekad s više, nekad s manje uspjeha. Slovenci tu i tamo bljesnu, ali da je i njihov nogomet u usponu, potvrđuje činjenica da svi igrači iz sadašnjeg reprezentativnog kadra igraju u inozemstvu.

Na klupi im sjedi iskusni, i hrvatskoj jako dobro poznati i priznati stručnjak Matjaž Kek, koji je s Rijekom stvarao velike rezultate te je uspio srušiti čak i Mamićev Dinamo, odnosno osvojiti naslov hrvatskog prvaka.

No, osim Keka, na Rujevici se u velikom stilu predstavio i Simon Rožman, u kojem mnogi vide 'novog Keka', a koji je s Rijekom također osvojio vrijedan trofej, naslov pobjednika hrvatskog Kupa. Nakon odlaska s Rujevice, Rožman je preuzeo klupu Maribora, a s kojim je u posljednjem kolu prošlosezonskog prvenstva, u direktnom okršaju s Murom, ostao bez naslova prvaka.

'Obje reprezentacije u zadnjim su utakmicama upisale minimalne pobjede, ali ni vaša, a ni naša reprezentacija nije briljirala u samoj igri, pogotovo to mogu reći za Sloveniju. No, ovdje ustvari nitko ne pita za dojam, jer vrijeme je skupljanja bodova, a tu su obje reprezentacije bile uspješne. Tako da i mi Slovenci nismo daleko od vrha. Skupina je izjednačena i svaka utakmica može donijeti veliki preokret u poretku na tablici', rekao je na početku razgovora za tportal 38-godišnji Simon Rožman.

'Hrvatska je veliki favorit, ali...'

Znači, mislite da bi Slovenija mogla do iznenađenja, kao s početka ožujka?

'Obje reprezentacije u ovu utakmicu ulaze s dobrom atmosferom, izbornici su dosta mijenjali igrača, mislim po četiri, pet igrača, kako bi osvježili momčad. Očito su naučili u prošlom mini-ciklusu da ista ekipa ne može igrati tri utakmice u tako kratkom periodu. Sada očekujem da će opet na teren izaći s najboljim mogućim postavama, s pet svježih igrača. I što sam rekao, možda neće biti utakmica s puno prilika, nego taktički posložena, da bude što manje opasnosti pred jednim ili drugim golom. I onda će jedan potez ili neka lucidnost pojedinca, odlučiti pobjednika. Ja mislim čak da bi Sloveniji, u završnici ovih kvalifikacija, i bod iz Splita jako puno značio, jer onda bi u zadnje tri, četiri utakmice bili dodatno ohrabreni, spremni na veliko iznenađenje. No, Hrvatska je veliki favorit i ona mora to opravdati na terenu'.

Dodatni vjetar u leđa Hrvatskoj bi mogao biti puni stadion Poljud, taj detalj jest itekako važan?

'Očekujem neizvjesnu utakmicu, bez obzira na to što je Hrvatska veliki favorit i igra pred svojim navijačima. I slažem da će navijači biti veliki poticaj, jer znamo kako se na Poljudu navija. Ali mislim, ako Slovenija izdrži prvih 15, 20 minuta, jer očekujem veliki pritisak Hrvatske, da ćemo do kraja uspjeti parirati Hrvatskoj, jer imamo individualnu kvalitetu preko Josipa Iličića. Očekujem i naš dobar blok u sredini terena, stoga je sve moguće. Ponavljam, vjerujem da će utakmica biti neizvjesna, pogotovo ako se othrvamo početnom naletu Dalićevih igrača', iznenadio je svojim viđenjem utakmice Rožman. Sudeći po njegovim riječima nije nemoguće da Slovenija još jednom šokiral Hrvatsku...

U Kekovoj momčadi ima igrača s kojima ste radili, poput Adama Gnezde Čerina i Jana Mlakara. No, nas više zanima vaše iskustvo treniranja Antonija Čolaka, koji je protiv slovačke upisao debi u službenoj utakmici za hrvatsku reprezentaciju.

'Godinu i pol smo radili zajedno, a onda smo ga prodali, jer je to i zaslužio. Čoki (op.a. Čolakov nadimak) je jako zahvalan igrač, za trenera, jer napravit će sve za ekipu. U sjajnoj je formi u Malmöu, zabio je puno golova koji su vodili Šveđane kroz kvalifikacije do Lige prvaka. On je jedna specifična špica, i kada ga krene, stvarno je nezaustavljiv. U jako dobroj je formi. Ovo nije bila utakmica s puno prilika, koje je on mogao realizirati, ali mislim da je bio na sasvim korektnom nivou, u službi momčadi. Šteta zbog one prilike koju je imao, ali utakmica nije išla u smjeru da je mogao puno napraviti. On nije igrač koji će sam rješavati situacije, nego igrač kolektiva. I siguran sam da svi treneri koji su radili s njime, o njemu govore kao o pravom profesionalcu, koji će napraviti sve za momčad. Osim toga, ima neku osobnu energiju, koja je također važna za svaku ekipu', zaključio je Simon Rožman.