Senzacionalni Domen Prevc ispisao povijest: Napravio je nešto nemoguće

U Lahtiju su ovoga tjedna trebala biti održana tri pojedinačna natjecanja, no Međunarodna skijaška federacija (FIS) jedno je otkazala zbog zgusnutog kalendara. Nakon promjena u rasporedu bilo je jasno da Prevc ima nedostižnu prednost.

U večerašnjem natjecanju u Lahtiju pobijedio je Austrijanac Daniel Tschofenig, koji je slavio s tek 0,6 bodova prednosti ispred Prevca, dok je treće mjesto zauzeo Japanac Ryoyu Kobayashi.

No drugo mjesto bilo je više nego dovoljno za povijesni trenutak.

Prevc sada ima 1894 boda, dok je Kobayashi drugi s 1153 boda. Razlika od 741 boda šest natjecanja prije kraja znači da ga više nitko ne može sustići.

Sezona kakva se ne pamti

Domen Prevc u ovoj je sezoni napravio nešto što se u skijaškim skokovima gotovo ne pamti. U samo jednoj godini uspio je osvojiti gotovo sve što se može osvojiti.

Postao je:

- svjetski prvak u skijaškim skokovima

- osvajač Malog kristalnog globusa u skijaškim letovima

- svjetski rekorder sa skokom od 254,5 metara

- pobjednik Novogodišnje turneje

- olimpijski prvak u skijaškim skokovima

. osvajač Velikog kristalnog globusa u Svjetskom kupu

U tekućoj sezoni ostvario je čak 13 pobjeda i već sada potpisao jednu od najvećih sezona u povijesti ovog sporta.

Iako je ukupni pobjednik već poznat, sezona se nastavlja.

Sljedeći vikend na rasporedu su dva pojedinačna natjecanja u Oslu, nakon čega slijede skijaški letovi - najprije u Vikersundu, a potom veliko finale sezone u Planici gdje će se održati dva pojedinačna i jedno ekipno natjecanje.

Konačne brojke ove nevjerojatne sezone bit će poznate tek krajem ožujka, ali jedno je već sigurno - Domen Prevc je već sada ispisao jednu od najvećih priča u povijesti skijaških skokova.