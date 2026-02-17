Skandal i kaos na utakmici Benfice i Reala: Nakon gola sve je stalo

U 50. minuti Vinicius je pogodio za vodstvo Reala, no slavlje je trajalo kratko. Njegova proslava razljutila je dio domaćih navijača, nakon čega su s tribina počeli stizati rasistički povici.

Nakon pogotka i burne proslave, situacija na terenu potpuno je izmakla kontroli. Vinicius je odmah potrčao prema sucu Francoisu Letexieru i iznio teške optužbe na račun suparničkog igrača.

Prema informacijama koje prenosi Fabrizio Romano, Brazilac je rekao sucu: ‘Prestianni me nazvao majmunom dok je pokrivao usta.’

Na snimci se doista vidi kako Gianluca Prestianni tijekom rasprave prekriva usta dresom, zbog čega nije moguće sa sigurnošću utvrditi što je izgovorio. Budući da nije bilo jasnog dokaza, sudac nije mogao sankcionirati argentinskog nogometaša.

Zaiskrilo i na klupama

Napetost se potom prenijela i izvan terena. Došlo je do verbalnog sukoba, a Vinicius je ušao u raspravu s trenerom Benfice Joseom Mourinhom.

Sudac je aktivirao protokol protiv rasizma, a jedan član stručnog stožera Benfice zaradio je crveni karton. Utakmica je zbog cijelog incidenta bila prekinuta oko deset minuta prije nego što je nastavljena.

Novi slučaj ponovno je otvorio osjetljivo pitanje rasizma na europskim stadionima - i još jednom u središte pozornosti stavio Viniciusa.