davis cup

Sjajni Dino Prižmić donio bod Hrvatskoj i izjednačio rezultat u Davis Cupu

S.Č.

06.02.2026 u 21:53

Dino Prižmić
Dino Prižmić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nakon prvog dana dvoboja 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa, Hrvatska i Danska u Varaždinu stoje 1:1.

Dansku je u vodstvo doveo Elmer Moller, koji je sa 6:4, 7:6 (3) svladao Mateja Dodiga. Izjednačenje Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom protiv Augusta Holmgrena 5:7, 6:0, 6:2.

Program u subotu otvara igra parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Ingildsen. Nakon toga trebali bi igrati Prižmić – Moller te Dodig – Holmgren.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ekskluzivno

ekskluzivno

Vušković za tportal: U Hajduk ću se vratiti brže nego što svi misle. O Livaji se pričaju gluposti
cirkus u maksimiru

cirkus u maksimiru

Pogledajte što je rekao Mario Carević nakon nezapamćenog skandala, divljanja i isključenja
skandal

skandal

Neviđeno u povijesti SHNL-a! Pogledajte cirkus zbog kojeg je podivljali Carević isključen, a komentator u nevjerici

najpopularnije

Još vijesti