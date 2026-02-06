Sjajni Dino Prižmić donio bod Hrvatskoj i izjednačio rezultat u Davis Cupu

Dansku je u vodstvo doveo Elmer Moller, koji je sa 6:4, 7:6 (3) svladao Mateja Dodiga. Izjednačenje Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom protiv Augusta Holmgrena 5:7, 6:0, 6:2.

Program u subotu otvara igra parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Ingildsen. Nakon toga trebali bi igrati Prižmić – Moller te Dodig – Holmgren.