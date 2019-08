Uoči okršaja za plasman u Ligu prvaka Livaković potpisao višegodišnji ugovor za Dinamo; evo u čemu je zapravo trik

Reprezentativni golman Dominik Livaković potpisao je novi, višegodišnji ugovor s Dinamom i ostat će prvi vratar hrvatskog prvaka, objavljeno je na konferenciji za medije uoči prvog dvoboja 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojem će u utorak od 20 sati na Maksimiru gostovati mađarski Ferencvaros (MAXtv, Arenasport 1)

'Jako sam sretan zbog toga, ne samo zbog igračkih, već i zbog Dominikovih ljudskih kvaliteta. Važan je dio ekipe i zbog toga smo svi u klubu jako ponosni i sretni što ostaje s nama', rekao je Dinamov trener Nenad Bjelica, prije nego što će Livaković otkriti koliko je blizu bio odlasku i što je prevagnulo na stranu ostanka u "modroj svlačionici".

'Bila je službena ponuda i možda sam se i osjećao blizu izlaznih vrata. Pričao sam dosta s obitelji, s trenerom i s trenerom golmana, pa i s našim reprezentativcima, i odlučio sam da je ovo najbolje za mene. Sretan i ponosan sam na novi ugovor. Prošle sezona je bila jako lijepa i to je jedan od razloga što sam potpisao novi ugovor. Nadam se da će i ova sezona biti jednako uspješna', izjavio je 24-godišnji Zadranin koji je bio želja nekoliko klubova uključujući portugalski Sporting.

No, po već viđenom scenariju trik je u nečem drugom. Naime, novim ugovorom Livakovićeva cijena značajno je porasla tako da ga čelnici Dinama sigurno neće prodavati za iznos koji se dosad spominjao u medijima.

Podsjetimo, Portugalci su navodno nudili sedam milijuna eura plus bonuse, ali u Dinamu jako dobro znaju da popularni Livi vrijedi puno više. Ipak je to golman koji iza sebe ima tri sezone u kvalifikacijama za Ligu prvaka i izvrsne nastupe u Europskoj ligi, a uz sve to je i na najboljem putu da 'zacementira' mjesto prvog golmana hrvatske reprezentacije.

Mađari su u dosadašnjem dijelu nove sezone igrali samo utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojima su izbacili bugarski Ludogorec s ukupnih 5-3 (2-1 u Budimpešti, 3-2 u Razgradu), a potom i maltešku Vallettu sa 4-2 (3-1 kod kuće, 1-1 u gostima).

'Ferencvaros je u ove četiri utakmice koje smo pogledali pokazao zavidni nivo forme. U ofenzivi su nepredvidljiva ekipa, s bočnim igračima koji u jednom potezu mogu riješiti utakmicu. Vrlo su opasni u prekidima. Momčad su koja igra jako tvrdo i dosta fizički jaka. Generalno su vrlo agresivna ekipa koja kroz igru pokušava doći do rezultata', predstavio je suparnika trener Bjelica te dodao:

'Najvažnije je kakvu ćemo mi imati energiju, a siguran sam da ćemo biti na stopostotnom nivou.'

Livaković je potvrdio riječi svog trenera.

'Čvrsti su, jaki, visoki. No, ne bi trebalo biti problema, ako uđemo sto posto u utakmicu.'

Za razliku od Mađara, iza Dinama su samo dva "europska", tri nastupa u domaćem prvenstvu i utakmica hrvatskog Superkupa. U šest utakmica hrvatski prvak je ostvario šest pobjeda uz gol-razliku 15-1. Obrana je pokleknula tek u posljednjem dvoboju protiv Gorice, ali Livaković nije želio preuzeti najveći dio zasluga za ovakav učinak.

'Cijela momčad je važna, svi igraju obranu i napad. Nije samo moja zasluga što smo primili samo jedan gol. Zasluge idu od napadača pa do obrane', zaključio je Dinamov vratar.

Bjelica je priznao da će posljednje nedoumice oko sastava razriješiti nakon večernjeg treninga, na koji se momčad zaputila nakon konferencije za medije, ali da iznenađenja ne bi trebalo biti.

'Oporavili smo igrače koji su igrali protiv Gorice. Nakon treninga ćemo još razriješiti nedoumice oko dvije, tri pozicije. No, ne bi trebalo biti iznenađenja što se tiče prvih 11.'

To bi značilo da će Bjelica u utorak izvesti sljedeći sastav: Livaković - Pinto, Perić, Lešković, Leovac - Gojak, Ademi, Olmo - Hajrović, Petković, Oršić.

Koga god poslao na teren, Bjelica od svojih igrača očekuje da pred svojim navijačima stvore dobre temelje za uzvrat u Budimpešti.

'Nevisno igrali doma ili u gostima uvijek igramo na pobjedu. Znamo da se mora igrati u Zagrebu i Budimpešti. Želja nam je osigurati rezultat koji će nam dati realne izglede za prolaz', zaključio je Dinamov trener.