Dinamu se smiješi fantastični transfer; Dominik Livaković postaje najskuplji golman svih vremena

Trener Dinama Nenad Bjelica posljednjih dana ne spava mirno. Probleme mu čine potencijalni transferi njegovih nogometaša, a 'modri' bi - kako se sad čini - ubrzo mogli ostati bez svog prvog golmana Dominika Livakovića (24)

No, sad je priča dobila nastavak. Porto je i dalje uporan, posebice nakon što je ostao bez očekivanih pojačanja na golu. Naime, željeli su Portugalci angažirati Gigija Buffona, ali legenda se vratila u svoj Juventus. Uz to je Iker Casillas upitan, istina je da se vratio treninzima samo dva mjeseca nakon što je preživio srčani udar, no nastavak njegove profesionalne karijere vrlo je upitan.

Zimus je Porto nudio 'samo' pet milijuna eura za Dominika Livakovića, a na Maksimiru nisu ni trepnuli. Logično... Sada je navodno stigla 'podebljana' ponuda, Portugalci nude sedam milijuna eura plus bonuse, ali u Dinamu jako dobro znaju da popularni Livi vrijedi puno više. Ipak je to golman koji iza sebe ima tri sezone u kvalifikacijama za Ligu prvaka i izvrsne nastupe u Europskoj ligi, a uz sve to je i na najboljem putu da 'zacementira' mjesto prvog golmana hrvatske reprezentacije. To sve vrijedi puno više...

Sad je jasno kako na Maksimiru za Dominika Livakovića očekuju ponudu od najmanje 10 milijuna eura, ispod toga nikakvih razgovora neće ni ne može biti. A i Porto će se morati uozbiljiti jer nisu jedini zainteresirani. Još ranije se raspitivao njemački Werder, a 'u igri' su i neki stabilni engleski prvoligaši koji su financijski puno jači i od Werdera i od Porta. Sad je samo na Livakoviću i Dinamu da dogovore 'izlaznu strategiju' koja će zadovoljiti sve zainteresirane strane.

Realno, čini se kako je odlazak Dominika Livakovića u Porto praktički 'zicer', portugalski velikan je svjestan kako bi za relativno mali novac dobio vrhunskog golmana, a Livi bi - ako transfer bude očekivanih 10 milijuna eura ili više - tako postao najskuplji Dinamov golman u klupskoj povijesti.