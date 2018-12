Šime Vrsaljko asistent za tri boda Intera; na terenu i 'odbačeni' Nainggolan

Nogometaši Intera upisali su minimalnu, ali tri boda vrijednu pobjedu kod Empolija, a asistenciju za pogodak Ketie Baldea upisao je naš Šime Vrsaljko

U Italiji se ove subote igraju utakmice 19, kola Serie A.

Juventus je uz pomoć VAR-a stigao do pobjede nad sampdorijom 2:1, dok se milanski Inter mučio kod Empolija.

Ipak, dobra serija 'crno-plavih' nastavljena je i u ovom kolu, a asistenciju za strijelca Baldea odigrao je hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

Bila mu je to i osma utakmica u kojoj je startao od prve minute, za razliku od preostale dvojice Hrvata u milanskoj ekipi. Ivan Perišić cijeli je dvoboj odgledao s klupe, dok Marcelo Brozović nije konkurirao za sastav.

Zanimljivo, na klupi je bio i Radja Nainggolan, kojeg se u Interu žele riješiti zbog nediscipline. Ipak, trener Spalletti u drugom dijelu gurnuo je i Belgijanca u 'vatru'.

Fiorentina je gostovala kod Genoe, a dvoboj je završio 0:0. Naš Marko Pjaca priliku je dobio u posljednjih desetak minuta dvoboja.

Cagliari, za kojeg su od prve minute zaigrali Darijo Srna i Filip Bradarić, poražen je kod Udinesea 0:2. S time da je Srna na terenu bio do 76. minute. U igru je ušao i Marko Pajač, no baš nije pomogao momčadi sa Sardinije. Za Udinese je priliku dobio i Andrija Balić. No, u desetak minuta koliko je proveo na terenu, bivši igrač Hajduka nije stigao pokazati previše.