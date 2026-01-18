Romano otkrio čime je hajdukovac razljutio velikana: 'To im je potpuno neprihvatljivo'

Inter je izgubio strpljenje zbog Branimira Mlačića (18), a Fabrizio Romano, najpoznatiji insajder svjetskog nogometnog tržišta, jasno poručuje: Inter nije zadovoljan kako je cijela situacija protekla i spreman je odustati.

Dogovor između Intera i Hajduka bio je postignut davno prije, klubovi su dogovorili i visinu odštete i strukturu plaćanja za jednog od najperspektivnijih stopera iz SHNL-a. Ipak, Inter nije dobio ono najvažnije: konačno “zeleno svjetlo” od Mlačića i njegovog bliskog okruženja - što je za klub potpuno neprihvatljivo. Ako pristanka uskoro ne bude, posao bi mogao doći do potpunog kraha.

Prema Romanoovim izvorima, milanski klub ne želi čekati “vječnost” na odluku mladog igrača, posebno nakon što je on nakon verbalnog dogovora sklopio ugovor s novom agencijom, Lian Sport Group, bez jasnog objašnjenja zašto to čini baš sada i na koji način to utječe na transfer. Inter je, tvrdi Romano, iznenađen i nezadovoljan načinom na koji su stvari vođene zadnjih tjedana.

U Interu ne skrivaju da ne žele biti „druga opcija“. Klub je, navodno, jasno poručio da neće ostati za stolom beskonačno dugo, te da, ukoliko Mlačić ne potvrdi transfer u kratkom roku, pregovori mogu jednostavno propasti.