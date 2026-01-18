IMA PONUDU

Otkriveno zašto Livaja još nije potpisao novi ugovor. Moguć je i nezamisliv scenarij

18.01.2026 u 09:08

Marko Livaja
Marko Livaja
Sportski direktor Hajduka Goran Vučević još u rujnu je poručio da će kapetan Marko Livaja ostati u klubu i potpisati novi ugovor.

Međutim, najbolji igrač Splićana još uvijek nije potpisao ugovor. Dobio je ponudu, pročitao, zatražio nekoliko dana da razmisli i onda se nije izjasnio tri mjeseca, doznaju Sportske novosti.

Aktualni ugovor mu traje do lipnja 2027. godine, a Hajduk mu je ponudio ugovor do 2028. godine, iako je 32-godišnji Livaja, tvrdi isti izvor, očekivao produljenje za dvije godine.

'Livaja jednostavno nije sretan sa statusom i minutažom koju ima kod trenera Gonzala Garcije. I sigurno neće potpisati novi ugovor dok se taj status drastično ne popravi. Sad je već legitimno razmišljati o tome da bi na ljeto mogao otići s Poljuda. Proživio je u Hajduku nevjerojatnu važnost i još veću popularnost, ali u proteklih šest mjeseci suočio se i s drugom stranom medalje te mu nikad nije bilo teže', piše urednik SN-a Robert Šola.

Livaja se u Hajduk vratio prije pet godina i postao legenda splitskog kluba. Zabio je 97 golova u 186 nastupa uz 46 asistencija.

