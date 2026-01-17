Most: 'Vrhovni sud potvrdio da je Bulj imao pravo nazvati Mesića krivokletnikom'

"Najviši sud u RH jasno je poručio da u ovom slučaju nije došlo do povrede prava na čast , ugled ni privatni život, već je riječ o vrijednosnim sudovima izrečenima u okviru legitimne političke rasprave. Time je potvrđeno da je Miro Bulj imao pravo javno iznijeti politički stav i kritiku, uključujući i ocjene da je Stjepan Mesić krivokletnik i elementarna nepogoda za hrvatske nacionalne interese", izvijestili su iz Mosta u subotu.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj ocijenio je kako je ta presuda potvrda da u Hrvatskoj još uvijek postoji prostor za slobodnu i otvorenu političku riječ.

"Sud je jasno rekao da je riječ o legitimnoj političkoj ocjeni i poruka je svima koji misle da će sudovima ušutkati svoje političke protivnike - to im neće proći. Govorit ću jasno, bez straha i bez kalkulacija, jer netko mora reći istinu u interesu Hrvatske", poručio je.

Iz Mosta su naveli kako je sud dodatno naglasio da se radi o političkom neslaganju i javnoj raspravi o djelovanju bivšeg predsjednika Republike, a ne o protupravnom vrijeđanju. Također su istaknuli da su raniji sudovi utvrdili kako sporni istupi ne prelaze granice dopuštene kritike u demokratskom društvu.

"Ovom odlukom Vrhovni sud još je jednom potvrdio važan demokratski standard: javne osobe, osobito bivši nositelji najviših državnih dužnosti, moraju trpjeti širu i oštriju kritiku, osobito kada je riječ o pitanjima od javnog interesa i nacionalne odgovornosti", naveli su iz Mosta.

Most pozdravlja ovu odluku kao pobjedu slobode govora, političke istine i prava na otvorenu raspravu, dodali su, ali i kao poruku svima koji bi sudovima pokušali ušutkati političke protivnike.

"Bulj će, kao i svi mostovci, i dalje jasno, bez straha i bez kalkulacija govoriti o onima koji su svojim djelovanjem nanosili štetu hrvatskoj državi i hrvatskom narodu", zaključili su iz stranke.