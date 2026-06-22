Shearer raspalio po jednom od najvećih: Čini se da on to još ne želi priznati...

Portugal je u prvom kolu remizirao s DR Kongom, a Ronaldo još jednom nije uspio ostaviti značajniji trag na utakmici. Upravo zbog toga Shearer smatra da se portugalska reprezentacija nalazi u vrlo osjetljivoj situaciji.

'Ne znam smije li Roberto Martinez uopće razgovarati s njim i zamijeniti ga. Cristiano je toliko moćan. Ako nije spreman prihvatiti da ne može igrati svaku minutu svake utakmice, onda to neće funkcionirati', rekao je Shearer za Betfair.

Bivši kapetan Engleske ističe da ga već dugo brine Ronaldov odnos prema vlastitoj ulozi u reprezentaciji.

'Oduvijek sam se pitao hoće li biti spreman prihvatiti da možda neće započeti svaku utakmicu. Sigurno više ne može igrati svaku minutu svake utakmice, a čini se da on to još ne želi priznati', smatra Shearer.

Dodaje kako bi Ronalda i dalje stavio u početnu postavu, ali samo pod određenim uvjetima.

'Počeo bih s njim u sljedećoj utakmici, ali ako ne ide, onda ga treba zamijeniti. No pravo je pitanje smije li ga uopće izbornik zamijeniti jer je Cristiano jednostavno toliko moćna figura', rekao je.

Shearer pritom ne skriva da razumije koliko je Martinezu teško upravljati situacijom.

'Riječ je o globalnoj superzvijezdi koja je godinama bila među najboljim igračima svijeta. Ali već neko vrijeme ne zabija za Portugal i daleko je od svoje najbolje forme', dodao je.

Posebno zanimljivim smatra trenutak u kojem se Ronaldo našao. Dok Portugal traži pravu formu, Lionel Messi još jednom oduševljava na najvećoj pozornici.

'Messi je nevjerojatan. Izgleda jednako dobro kao i prije, a sada ima i momčad koja radi za njega i traži ga u svakoj situaciji. Čim prime loptu, svi razmišljaju kako je dodati Messiju, i to s razlogom. Njegova lijeva noga je smrtonosna. Ponestaje mi riječi kojima bih ga opisao', rekao je Shearer.

Englez vjeruje da je Argentinčev hat-trick na otvaranju turnira dodatno pogodio Ronalda.

'Mogu zamisliti koliko je Cristiano bio frustriran dok je gledao Messija kako zabija tri gola, a onda sljedeći dan izašao na teren i odigrao lošu utakmicu. Djelovao je vrlo frustrirano. Možete samo zamisliti što mu prolazi kroz glavu', rekao je.

Na kraju se Shearer dotaknuo i vječne rasprave o najvećem nogometašu svih vremena.

'Ne volim uspoređivati Messija i Ronalda jer su potpuno različiti igrači i do vrha su stigli na različite načine. Ali ako me pitate za izbor, uvijek biram Messija', zaključio je.

Portugal će u drugom kolu skupine K igrati protiv Uzbekistana, a potom ga čeka i ogled s Kolumbijom. Nakon remija na otvaranju, momčad Roberta Martineza više nema pravo na novi kiks.