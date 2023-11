Sesar o grčkoj skupini smrti: Bez euforije, ali ne bez želje i nade

- Upravo tako. U ovom trenutku nezahvalno je govoriti i o protivnicima kada ne znamo u kojem sastavu će doći u Pirej, jer ima još skoro osam mjeseci do tada i niti jedan izbornik sada ne može znati s kojim igračkim kadrom će raspolagati. Dug je to period. Meni su sada najbitnije utakmice s Ciprom i Francuskom u drugom mjesecu i sav fokus je na tome, kazuje Sesar.

Kvalifikaciski turnir na programu je od 2 do 7. srpnja sljedeće godine i iznositi neka očekivanja još je rano. Prije svega jer su ovog ljeta tek udareni temelji jedne nove Hrvatske, kojoj je trenutno najbitnije ono što slijedi prvo - a to su kvalifikacije za Eurobasket 2025. u veljači naredne godine.

Ni kao igrač, ni kao trener, Josip Sesar nije poznat kao neko tko unaprijed traži alibi. Kako kaže, stvari treba gledati realno i ne ostavljati prostora za prevelike oscilacije u raspoloženju i očekivanjima i kod samih igrača, ali i sportske javnosti.

- Normalno je da navijači imaju svoje želje, kao i javnost, pa i mi koji smo u samoj reprezentaciji. Želja i nada uvijek postoje, ali budimo samo smireni i realni. Mi moramo ići korak po korak, ponovit ću se, ali tako je. Ja neću dozvoliti, kao ni do sada, da igrači padaju nakon poraza, niti da se uzvise nakon pobjeda, poručuje Sesar i dodaje:

- Ja sam nakon osvojenog pretkvalifikacijskog turnira u Turskoj rekao da je to tek prva stepenica, tek prvi dio posla koji smo započeli ovo ljeto. Ne može uvijek sve biti idealno i ne može nitko stalno pobjeđivati. Mi nećemo nigdje otići s bijelom zastavom i predati se bez borbe. Ali, polako. Najvažnije mi je da svi igrači koji su na popisu igraju u svojim klubovima i budu zdravi i da idemo od utakmice do utakmice, od natjecanja do natjecanja.