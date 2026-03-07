provokacija

Neviđene scene u BiH! Navijače Željezničara dočekala tribina premazana svinjskom mašću, ušli tek u 40. minuti

S. M.

07.03.2026 u 20:13

Navijači Željezničara
Navijači Željezničara Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Željezničar je u 24. kolu prvenstva BiH slavio u Doboju protiv Sloge 3:0.

Željezničar je prvih 40 minuta igrao bez podrške svojih navijača koji su tek oko 20. minute počeli ulaziti na tribinu iako su u Doboj stigli na vrijeme.

Naime, Manijaci nisu željeli ući na gostujuću tribinu jer je ona čitava bila namazana svinjskom mašću. Radnici na stadionu morali su očisiti stolice, stepenice i ogradu i posipati je pijeskom i tek tad su Željini navijači ušli na tribinu.

Navijači Doboja, koji se nalazi u Republici Srpskoj, skandirali su im 'Usred ramazana, tribina namazana, la, la la'. Manijaci su u velikoj vućini pripadnici muslimanske vjeroispovijesti u kojoj je svinjetina zabranjena pa su ih navijači Sloge na ovaj način željeli isprovocirati.

Inače, Željezničar je slavio golovima Vinija, Alića i Jaganjca te je prekinuo loš niz od četiri poraza u nizu.

