Meksički dužnosnik smijenjen nakon rasističke geste na SP-u

Kako piše New York Post, Yoon Su-jin, koja na TikToku i YouTubeu ukupno ima gotovo devet milijuna pratitelja, snimala je svoju reakciju i slavlje nakon pobjede Južne Koreje protiv Češke. U tom trenutku Bernal, predsjednik udruženja topografskih i geomatičkih inženjera u Jaliscu, sjedio je iza nje u dresu meksičke reprezentacije i počeo gestikulirati prema kameri. Bernal je potom uklonjen s dužnosti nakon što se snimka proširila društvenim mrežama, navodi se.

Na snimci se vidi kako se smije, pokazuje nekoliko znakova rukama, a zatim prstima povlači oči u stranu, što je gesta koja se često koristi kao rasističko ismijavanje osoba azijskog podrijetla. Yoon je u tom trenutku ostala vidno zatečena i pogledala u kameru.

Influencerica je kasnije objavila video uz poruku na korejskom jeziku u kojoj je pitala je li 'preosjetljiva', dodavši da je došla u Meksiko zbog Svjetskog prvenstva, a doživjela rasizam. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije, uključujući osude meksičkih korisnika koji su se ispričavali u ime svoje zemlje.

Slučaj je izazvao i širu raspravu o rasizmu na sportskim događajima. Dio korisnika društvenih mreža pokušavao je umanjiti incident tvrdeći da je riječ o 'šali' ili kulturnom nesporazumu, no mnogi su takvo objašnjenje odbacili i istaknuli da se radi o jasno uvredljivoj gesti.

Bernal se nakon širenja snimke i javno ispričao. U objavi je naveo da je imao vremena razmisliti o onome što se dogodilo i da razumije odgovornost koju mora preuzeti, dodavši da se iskreno ispričava zbog neugodnosti koje je izazvao.

Incident se dogodio u trenutku kada je Svjetsko prvenstvo tek počelo, a organizatori i FIFA žele turnir predstaviti kao globalni festival nogometa i zajedništva. Umjesto toga, jedna viralna snimka ponovno je otvorila pitanje ponašanja navijača, dužnosnika i javnih osoba na tribinama.