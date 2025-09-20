Šarlija: Ovo više nije slučajnost, vrijeme je da nešto mijenjamo

Golove za Dinamo zabili su Arber Hoxha u 44. i Monsef Bakrar u 80. minuti, a Hajduk je ovim porazom ostao na tri boda zaostatka za Dinamom.

'Utakmica je bila slična onoj u Varaždinu, samo što su nas danas otvorili u 44. minuti. Imali smo kontrolu možda svih 90 minuta. Prvi gol smo primili iz kontre, drugi gol iz izgubljenog posjeda. Događaju nam se iste greške, više nije slučajnost. Vrijeme je da nešto mijenjamo', rekao je nakon utakmice Hajdukov stoper Zvonimir Šarlija.



Prema naprijed ste izgledali dosta jalovo...

To je nešto o čemu pričamo cijelu sezonu. Imamo dobar izlaz s loptom od golmana, prva i druga trećina nam funkcionira jako dobro, ali kad dođemo gore nemamo rješenja. U čemu je problem? To moramo vidjeti sa stožerom. Da taj dio gori, da. Moramo hitno ugasiti taj problem.

Kako vam se čini Dinamo?

Gledali smo isti Dinamo kao cijelu sezonu. Nemam što za reći. Čestitam im.