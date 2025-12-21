Procurio sastav Hajduka za utakmicu protiv Vukovara; Livaja opet ostaje na klupi?

Zbog četvrtog žutog kartona trener Hajduka Gonzalo Garcia sigurno ne može računati na Zvonimira Šarliju, zbog bolesti nema ni Luke Hodaka, a od ranije su ozlijeđeni Rokas Pukštas, Ivica Ivušić i Marino Skelin.

I sam je Garcia najavio promjene u odnosu na dvoboj s Lokomotivom. Jedna je prisilna - španjolski stoper Edgar Gonzalez napušta Poljud, pa će stoperski par danas uz Branimira Mlačića činit Ron Raci. Na desnom beku ponovno će biti Niko Sigur, dok u početnoj postavi neće biti Hodak, koji se još oporavlja nakon bolesti. Na lijevom beku je Hrgović, a u veznome redu se očekuje da će od prve minute krenuti Krovinović i Guillamon.