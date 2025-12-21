supersport hnl

Procurio sastav Hajduka za utakmicu protiv Vukovara; Livaja opet ostaje na klupi?

21.12.2025 u 09:07

Hajduk u 18. kolu SuperSport HNL-a na Poljudu dočekuje Vukovar (15 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV). Trener Gonzalo Garcia još je jednom iznenadio početnim sastavom

Hajduk od 15 sati (MAXSport, MAXtv, HDTV, HTV2) na Poljudu igra posljednju utakmicu u 2025. godini. Bili u 18. kolu SuperSport HNL-a dočekuju Vukovar.

Zbog četvrtog žutog kartona trener Hajduka Gonzalo Garcia sigurno ne može računati na Zvonimira Šarliju, zbog bolesti nema ni Luke Hodaka, a od ranije su ozlijeđeni Rokas Pukštas, Ivica Ivušić i Marino Skelin.

I sam je Garcia najavio promjene u odnosu na dvoboj s Lokomotivom. Jedna je prisilna - španjolski stoper Edgar Gonzalez napušta Poljud, pa će stoperski par danas uz Branimira Mlačića činit Ron Raci. Na desnom beku ponovno će biti Niko Sigur, dok u početnoj postavi neće biti Hodak, koji se još oporavlja nakon bolesti. Na lijevom beku je Hrgović, a u veznome redu se očekuje da će od prve minute krenuti Krovinović i Guillamon.

Lokomotiva - Hajduk 1:3 (sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Promjene se očekuju u napadu. Gotovo je sigurno da ni danas Marko Livaja (ponovno) neće krenuti od prve minute. Nakon konferencije za medije Garcia je neslužbeno poručio kako se Livaja mora dodatno oporaviti i uhvatiti puni ritam rada. Na klupi bi mogao završiti i Bamba, što otvara prostor za Brunu Durdova u početnih 11.

Vjerojatni sastav Hajduka za današnju utakmicu protiv Vukovara trebao bi izgledati ovako:

Silić - Sigur, Mlačić, Raçi, Hrgović - Krovinović, Guillamon - Durdov, Almena, Rebić - Šego

U prvom međusobnom susretu ove sezone, početkom listopada u Vinkovcima, Hajduk je slavio 1:0, a jedini gol postigao je Rokas Pukštas. Splićani sada žele na isti način zaključiti kalendarsku godinu i pred domaćom publikom potvrditi ulogu favorita.

Glavni sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Marko Reljan iz Osijeka, a četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ivan Starčević iz Bjelovara.

