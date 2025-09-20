Garcia: Naša momčad se tek upoznaje. Ovo je proces, kasnimo, ali to je normalno

'Prvo poluvrijeme smo uglavnom bili dobri, kontrolirali smo utakmicu, imali smo loptu, krila su nam dolazila u dobre pozicije. Istina je da su u par navrata oni imali dobru tranziciju, to smo mogli zaustaviti, ali mislim da smo kontrolirali utakmicu u prvom poluvremenu. U nekim navratima smo bili malo preimpulzivni, nepotrebno išli u pritisak i oni su nas kaznili', rekao je Gonzalo Garcija nakon utakmice.

Zašto nije igrao Karačić?

On je vrlo ofenzivan igrač, puno ide prema naprijed, dobar je na prekidima. Sigur je bolji na lopti i u kombinatorici. Oni su drugačiji igrači, ovisno o tome što želimo, jedan od njih igra. Karačić je odigrao neke dobre utakmice, kao i svi, ali imamo puno igrača i svi mogu igrati.



Izgubili ste dvije zaredom...

Igrači znaju u čemu se moramo poboljšati, radimo na tome. Ovo je bila Edgarova prva utakmice od prve minute, Hugo je ušao, naša ekipa se tek upoznaje. Ovo je proces i malo kasnimo, ali to je normalno. Igrači to znaju. Na poluvremenu nisu bili u panici, dobro su se osjećali, dominantno. To tako i treba biti, ali moramo više kažnjavati protivnike. Otkad sam ja tu, primili smo nekoliko fantastičnih golova. Sad nam je Bakrar tako zabio, ali morat ćemo i mi to raditi.