Sarajevo i Velež prijavili Štimca zbog objave u kojoj je napisao ZDS

Trener Zrinjskog , Igor Štimac, našao se u središtu rasprave nakon što je na svom Facebook profilu objavio kritiku određenih medija, optužujući ih za 'islamizaciju Europe', a svoju objavu zaključio pozdravom 'Za dom spremni', prenosi Klix.ba . Sarajevo i Velež ističu da Disciplinska komisija ne može samoinicijativno djelovati bez formalne prijave, zbog čega su se odlučili na komunikaciju kroz službene kanale.

Štimac je, između ostalog, kritizirao 'Soroševe medije', 'ultra ljevičarske pokrete', izražavajući istovremeno podršku Charlieju Kirku, Donaldu Trumpu i Marinu Miletiću.

Osim podnošenja prijave, klubovi zahtijevaju da NS BiH pokrene disciplinski postupak protiv Zrinjskog i Štimca, te donese primjerene sankcije. U svojoj prijavi navode da je članak 14. Disciplinskog pravilnika UEFA-e jasno definirao da vrijeđanje ljudskog dostojanstva na osnovu religije, rase ili etničke pripadnosti predstavlja ozbiljan prekršaj.

Ostaje za vidjeti kako će reagirati tamošnji savez čija je odluka sada pod povećalom.