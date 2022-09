Sandra Perković poslala jasnu poruku: Zna se tko je kraljica diska

Tri dana atletskih događanja na 72. Boris Hanžeković memorijalu u Zagrebu - mitingu iz Continental Tour Gold serije - završit će u nedjelju natjecanjem na stadionu Mladosti kraj Save koje počinje u 16.30 sati.

'Dvoboji su pokazali u više navrata tko nosi titulu kraljice diska. Nastupom u Zürichu sam zadovoljna, od 2010. na Dijamantnoj ligi nisam ispod drugog mjesta i ta postojanost me čini zadovoljnom. Imali smo napornu sezonu, Eugene, pa München, pa Dijamantna liga… Možda nisam sretna da nisam otišla na vrh u svemu, ali to mi je motiv za dalje', kazala je Perković .

'Valarie Allman i ja smo konkurentice i to doprinosi popularnosti našeg sporta. Ženskog diska 2020. nije ni bilo na Dijamantnoj ligi, a sada je tu, nas dvije smo konstantno na visokoj razini, makar imamo različitu tehniku. Moj najbolji rezultat ove sezone je 68.45, mogla sam i dalje, ali zato je tu Zagreb koji vidim kao prigodu za bolji rezultat. Ne želim si nabijati nikakav pritisak, jer znam da je svugdje lijepo, a kod kuće najljepše. I veseli me da će u priču i naša Marija Tolj koja nije još pokazala sve što može', dodala je Sandra.

Amerikanka Allman, aktualna olimpijska pobjednica, brončana sa Svjetskog prvenstva iz Eugena i pobjednica Dijamantne lige, prošle godine je uvjerljivo pobijedila na zagrebačkom mitingu.

'Bila sam vrlo sretna i ponosna. No, onda ako pomislite da je to jednostavno, shvatite da to nije tako. Treba raditi i biti dosljedan u tome', kazala je 27-godišnja Allman osvrnuvši se na rivalitet sa Sandrom.

'Rivalitet sa Sandrom Perković je odličan za našu disciplinu. Jako sam puno od nje naučila, imam izuzetno poštovanje prema njoj. I jako je važno da se natječemo jedna protiv druge. Može li se do svjetskog rekorda Gabriele Reinsch? Taj je rekord strašan. Tebalo je 30 godina da mu se netko približi na pet metara i izgleda stvarno nevjerojatno. Trebat će jako puno truda i dobrog sportskog okruženja da se to napravi. Nadam se da ću se uspjeti tome približiti. Sandra je mene pobijedila na mom terenu, ja se nadam da ću ja to uspjeti ovdje. Znam samo da će to biti odlična borba u nedjelju', dodala je aktualna olimpijska pobjednica.

Dvostruki svjetski prvak na 110 metara s preponama i srebrni s OI u Tokija Amerikanac Grant Holloway vjeruje da će Memorijalna utrka Boris Hanžeković biti vrlo brza.

'Sezona je bila jako dobra i duga. Traje od veljače, a sada je rujan. Pobijedio sam i u Dijamantnoj ligi i drago mi je da sam tu. Da bi se trčalo ispod 13 sekundi treba biti dosljedan u izvedbi. Ja sam tu negdje. Pobjeđivalo je dosad u Zagrebu sedam olimpijskih pobjednika i devet svjetskih prvaka. To je sjajna brojka i vjerujem da ću je nadopuniti i biti deseti svjetski prvak s pobjedom ovdje. Rekord Marka Creara je 12.98 i može biti ugrožen u s obzirom na trkače koji će nastupiti', poručio je Holloway.

Rekordu mitinga nada se i Amerikanac Marvin Bracy na 'stotki'. Aktualni svjetski doprvak na 100 metara i srebrni iz američke štafete 4x100 metara iz Eugenea je prošle godine rekord mitinga Usaina Bolta 'promašio' za samo jednu stotinku.

'Drago mi je da sam opet ovdje. Cilj je opet ugroziti tih rekordnih 9.85. Radio sam puno, znao sam da sam blizu vrhu i to mi i dalje daje veliki motiv. Američki sprinteri su se u Eugeneu vratili na svjetski tron i ja tamo planiram ostati do mirovine. Samo da nam uvjeti budu dobri. Moj prvi plan je američki rekord, a onda svjetski. Plan postoji, Bolt nam je pokazao put i što sve treba napraviti da bismo došli do njegovih rezultata je cilj da budemo što bolji i bolji', rekao je jedan od najbržih ljudi na svijetu.

Menadžer zagrebačkog mitinga Alfons Juck je otkrio podatak kako će u tri dana u Zagrebu nastupiti 220 atletičara iz 40 zemalja sa svih kontinenata.

'Imamo 19 osvajača svjetskih medalja iz Eugena i 18 europskih medalja iz Münchena. Imamo i pet pobjednika Dijamantne lige. Imamo već i novi rekord mitinga u skoku s motkom, a ja ih očekujem još. Imamo dvije nove discipline, milja za atletičarke i 2.000 metara zapreke za atletičare. U utrci na milju mjerit ćemo i prolazno vrijeme na 1500 metara, pa u toj disciplini mogu pasti dva rekorda', najavljuje menadžer mitinga.