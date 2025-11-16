SLALOM; LEVI

Samuel Kolega i Filip Zubčić osvojili prve slalomske bodove

S.Š. / Hina

16.11.2025 u 14:30

Samuel Kolega
Samuel Kolega Izvor: EPA / Autor: KIMMO BRANDT
Bionic
Reading

Finski Levi domaćin je prvoj slalomskoj utrci skijaša ove sezone. Najbrži je bio Brazilac Lucas Pinheiro Braathen. Dvojica hrvatskih skijaša, Kolega i Zubčić, osvojili su prve slalomske bodove ove sezone

Hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzeo je 16. mjesto, a Filip Zučić je bio 18. na prvom slalomu sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju, na kojem je pobijedio Brazilac Lucas Braathen.

Kolega je u prvom laufu doskijao do 11. pozicije, no u drugom je malo pokvario plasman te je bio 16. s 1.60 sekundi zaostatka za Braathenom. Filip Zubčić je u prvoj vožnji bio 18. i to mjesto je zadržao i u drugoj vožnji, zaostavši 1.69 sekundi.

Istok Rodeš je bio 44., dok mladi Tvrtko Ljutić nije okončao prvu vožnju.

Braathen je u ledenom Leviju ispisao povijest, ubilježivši prvu brazilsku pobjedu u Svjetskom kupu. Rođeni Norvežanin, koji nastupa za zemlju svoje majke, slavio je ispred Francuza Clementa Noela (+0.31), dok je 22-godišnji Finac Eduard Hallberg pred domaćim navijačima došao do trećeg mjesta (+0.57) i utrke karijere.

Nakon dvije utrke ukupno vode Braathen i Švicarac Marco Odermatt s po 100 bodova, dok je Zubčić 18. s 29 bodova.

Ovdje pratite tekstualni prijenos slalomske utrke

  • Pobjedu je na kraju odnio Brazilac Lucas Pinheiro Braathen; Kolega je završio 16., a Zubčić 18.
  • Samuel Kolega je na stazi, ni njegov nastup neće biti vrhunski, u cilju je s vremenom 1:52.32 (+0,99) za trenutačno vodećim Laurieom Taylorom
  • Filip Zubčić krenuo je niz stazu, već na prvo zastatku imao je zaostatak za Fellerom, a u cilj je ušao s vremenom 1:52.41 (+0,29)
  • Norvežanin Eirik Hystad Solberg napravio je dobar 'posao', jer je već 'preskočio' nekoliko skijaša koji su imali bolje vrijeme u prvoj vožnji od njega

Od 13 sati vozi se drugi 'lauf', u kojem će Hrvatska imati dva predstavnika.

Samuel Kolega je sa startnim brojem 14 doskijao do 11. pozicije s 1.37 sekundi zaostatka za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom. Filip Zubčić je zaostao 1.53 sekundi i na ledenoj stazi u Leviju dohvatio je 18. poziciju i drugu vožnju.

U prvom 'laufu' nastupila su još dvojica Hrvata, Istok Rodeš je bio 44. s zaostatkom od 2.77 sekundi, dok mladi Tvrtko Ljutić nije okončao prvu vožnju.

