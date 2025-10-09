S četiri gola Marko Arnautović srušio rekord legende i ispisao povijest

Arnautović je zabijao u 8., 47., 83. i 84. minuti te tako stigao do učinka od 45 golova za reprezentaciju pretekavši tako dosadašnjeg rekordera Antona Polstera koji je zabijao 44 puta za Austriju. Ostale golove zabili su Schmid (7), Gregoritsch (24), Posch (33, 42), Laimer (45) i Wurmbrand (76).

Austrija je na vrhu skupine sa 15 bodova, dva više uz utakminu manje odigranu od druge Bosne i Hercegovine koja je na gostovanju kod Cipra odigrala 2:2 iako je vodila sa 2:0. BiH je povela preko Katića (10) i Alajbegovića (37), ali Laifis (45+1) i Pittas (90+7-11m) su poravnali na konačnih 2:2.

U skupini C Danska je zadržala vrh sigurnom 6:0 pobjedom protiv Bjelorusije u Mađarskoj, a strijelci su bili Froholdt (14), Hojlund (20, 45), Dorgu (45+6) i Dreyer (66, 78). Važnu pobjedu u toj skupini ostvarila je i Škotska koja je na svom terenu nadigrala Grčku sa 3-1. Svi golovi postignuti su u zadnjih pola sata, Tsimikas (62) je doveo Grčku u vodstvo, ali su Christie (64), Ferguson (80) i Dykes (90+3) kreirali preokret.

Danska i Škotska sada imaju po sedam bodova, Grčka je na tri, a Bjelorusija je bez bodova.

U skupini G Nizozemska se izdvojila na vrhu rutinskom 4:0 gostujućom pobjedom protiv Malte uz dva gola Gakpa (12-11m, 49-11m) s bijele točke te po jednim Reijndersa (57) i Depaya (90+3). Nizozemska sada ima 13 bodova, tri više od Poljske i Finske, dok je Malta na dnu s dva boda.