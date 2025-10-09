Evo tko je sve izborio plasman na Svjetsko prvenstvo

Hrvatska je odigrala 0:0 u Pragu protiv Češke i propustila je praktički osigurati put u Ameriku, ali i ovako je jednom nogom već na SP-u.

Dobije li dvije od preostale tri utakmice (Gibraltar, Farski otoci, Crna Gora), Hrvatska će već moći planirati put na Svjetsko prvenstvo.

Ranije danas Alžir je postao 17. reprezentacija koja je kroz kvalifikacije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, a tu ne računamo tri domaćina SAD, Meksiko i Kanadu. Nijedna europska reprezentacija još nije osigurala nastup na završnici, a najbliže su Engleska i Norveška. Norvežani to mogu učiniti sutra protiv Izraela, a Englezi u utorak kod Latvije.

Alžirci su s 3:0 pobijedili Somaliju i tako kolo prije kraja osigurali prvo mjesto. Iz afričkih kvalifikacija to je jučer ostvario i Egipat pobjedom 3:0 protiv Džibutija, a prošlog mjeseca iz Afrike su se na SP plasirali Maroko i Tunis.

Što se Azije tiče, na SP idu Australija, Iran, Japan, Južna Koreja te debitanti Jordan i Uzbekistan. Azija će dati još dva predstavnika kad završi zadnja faza kvalifikacija te jednog u interkontinentalni play-off.