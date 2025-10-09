kvalifikacije za sp

Evo tko je sve izborio plasman na Svjetsko prvenstvo

S. M.

09.10.2025 u 23:02

Pehar Svjetskog prvenstva
Pehar Svjetskog prvenstva Izvor: EPA / Autor: FRIEDEMANN VOGEL
Poznato je već 17 sudionika Svjetskog prvenstva koje će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je odigrala 0:0 u Pragu protiv Češke i propustila je praktički osigurati put u Ameriku, ali i ovako je jednom nogom već na SP-u.

Dobije li dvije od preostale tri utakmice (Gibraltar, Farski otoci, Crna Gora), Hrvatska će već moći planirati put na Svjetsko prvenstvo.

Ranije danas Alžir je postao 17. reprezentacija koja je kroz kvalifikacije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, a tu ne računamo tri domaćina SAD, Meksiko i Kanadu. Nijedna europska reprezentacija još nije osigurala nastup na završnici, a najbliže su Engleska i Norveška. Norvežani to mogu učiniti sutra protiv Izraela, a Englezi u utorak kod Latvije.

Alžirci su s 3:0 pobijedili Somaliju i tako kolo prije kraja osigurali prvo mjesto. Iz afričkih kvalifikacija to je jučer ostvario i Egipat pobjedom 3:0 protiv Džibutija, a prošlog mjeseca iz Afrike su se na SP plasirali Maroko i Tunis.

Što se Azije tiče, na SP idu Australija, Iran, Japan, Južna Koreja te debitanti Jordan i Uzbekistan. Azija će dati još dva predstavnika kad završi zadnja faza kvalifikacija te jednog u interkontinentalni play-off.

Šest reprezentacija u interkontinentalnom play-offu

Azija, Afrika, Južna Amerika, Oceanija i dat će jednog, a Srednja i Sjeverna Amerika dva predstavnika u interkontinentalnom play-offu koji će se igrati u dva mini-turnira.

Četiri od tih šest najslabije rangiranih reprezentacija po FIFA-inom renkingu igrat će dva polufinala, a dvije najbolje rangirane reprezentacije čekat će pobjednike u finalu. Ovi mali turniri igrat će se u ožujku i to najvjerojatnije u Meksiku.

Južnoameričke kvalifikacije su završile, a izravno na SP idu Argentina, Ekvador, Kolubmija, Urugvaj, Brazil i Paragvaj dok će Bolivija u interkontinentalni play-off. Iz Oceanije je očekivano prošao Novi Zeland, a u interkontinentalni play-off ide Nova Kaledonija.

Podsjetimo, UEFA će dati ukupno 16 predstavnika od kojih će 12 biti pobjednici kvalifikacijskih skupina. Drugoplasirane momčadi i četiri najbolje rangirane reprezentacije iz Lige nacija, koje se nisu plasirale kroz kvalifikacije, sudjelovat će u dodatnim kvalifikacijama. Tih 16 reprezentacija igrat će četiri mini-turnira, a pobjednici će se plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

