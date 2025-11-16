SPREMA 'OSVETU'

Rumunjski izbornik podivljao zbog uvjeta; pogledajte gdje je morao sjediti u Zenici

S.Š.

16.11.2025 u 13:22

Mircea Lucescu
Mircea Lucescu Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Rumunjski izbornik Mircea Lucescu ponovno je izazvao buru nakon poraza od Bosne i Hercegovine 3:1 u Zenici.

Legendarni trener snimljen je kako sjedi na maloj drvenoj stolici u uskom hodniku kod ulaza u svlačionice, a o tom se detalju kasnije žestoko požalio na konferenciji za medije.

Lucescu je tvrdio da je njegova momčad imala premalu svlačionicu i da za njega nije bilo mjesta unutar prostora. Rumunjski mediji, uključujući orangesport.ro, pišu da je izbornik 'izazvao skandal' te da su ga zaista fotografirali u hodniku (pogledajte OVDJE), okruženog kutijama.

vezane vijesti

'Zanima me što se ovdje dogodilo. Takvu neugodnost i manjak gostoljubivosti nikada nisam vidio u karijeri. Neprihvatljivo je. Sjedio sam u hodniku širokom metar i pol, nije bilo nijedne stolice. A igrači su imali prostor 4 puta 4 metra', rekao je Lucescu.

Nastavio je kritizirati domaćina:

‘Ovaj stadion nije napravljen za nogomet. To nije gostoprimstvo. Dobacivanja i zvižduci tijekom himne… Mi smo njih u Bukureštu dočekali kako treba, na pravom stadionu. Ovdje nisam čuo ni vlastitu himnu od silnih zvižduka.’

Izbornik Rumunjske potom je otišao korak dalje:

'Sramota što su nam priredili takve uvjete. U tom hodniku igrači se nisu imali gdje zagrijati. Ako smo mi ono što su oni vikali, što su onda oni? Nemoguće je igrati na ovoj razini u tako nehumanim uvjetima'.

U završnici svog istupa uputio je i jasnu poruku reprezentaciji BiH:

'Dat će Bog da opet igramo s vama u baražu! Bit će kao u Bukureštu – igrat ćete deset minuta. Protiv Austrije i u prvom poluvremenu danas igrali smo na najvišoj razini. Vratit će nam se igrači koji nam nedostaju, posebno stoperi. Dečkima ne mogu ništa zamjeriti, možda samo kod prvog gola – da je Racovițan bio pažljiviji'.

Lucescu je tako dodatno zapalio atmosferu pred mogući novi susret dviju reprezentacija u ožujku.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MNOGE TO ZANIMA

MNOGE TO ZANIMA

Evo što je Matjaž Kek odgovorio na upit gdje će raditi u budućnosti
PORAŽENI OD BiH

PORAŽENI OD BiH

Zvijezda Rumunjske ogorčena: 'Ovo je nemoguće, u ovakvoj državi...'
DOK JE ZENICA SLAVILA

DOK JE ZENICA SLAVILA

Kamere snimile najtužniji trenutak kvalifikacija, slomio se nakon nevjerojatne gluposti

najpopularnije

Još vijesti