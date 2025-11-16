Rumunjski izbornik podivljao zbog uvjeta; pogledajte gdje je morao sjediti u Zenici

Lucescu je tvrdio da je njegova momčad imala premalu svlačionicu i da za njega nije bilo mjesta unutar prostora. Rumunjski mediji, uključujući orangesport.ro, pišu da je izbornik 'izazvao skandal' te da su ga zaista fotografirali u hodniku (pogledajte OVDJE ), okruženog kutijama.

Legendarni trener snimljen je kako sjedi na maloj drvenoj stolici u uskom hodniku kod ulaza u svlačionice, a o tom se detalju kasnije žestoko požalio na konferenciji za medije.

'Zanima me što se ovdje dogodilo. Takvu neugodnost i manjak gostoljubivosti nikada nisam vidio u karijeri. Neprihvatljivo je. Sjedio sam u hodniku širokom metar i pol, nije bilo nijedne stolice. A igrači su imali prostor 4 puta 4 metra', rekao je Lucescu.

Nastavio je kritizirati domaćina:

‘Ovaj stadion nije napravljen za nogomet. To nije gostoprimstvo. Dobacivanja i zvižduci tijekom himne… Mi smo njih u Bukureštu dočekali kako treba, na pravom stadionu. Ovdje nisam čuo ni vlastitu himnu od silnih zvižduka.’

Izbornik Rumunjske potom je otišao korak dalje:

'Sramota što su nam priredili takve uvjete. U tom hodniku igrači se nisu imali gdje zagrijati. Ako smo mi ono što su oni vikali, što su onda oni? Nemoguće je igrati na ovoj razini u tako nehumanim uvjetima'.

U završnici svog istupa uputio je i jasnu poruku reprezentaciji BiH:

'Dat će Bog da opet igramo s vama u baražu! Bit će kao u Bukureštu – igrat ćete deset minuta. Protiv Austrije i u prvom poluvremenu danas igrali smo na najvišoj razini. Vratit će nam se igrači koji nam nedostaju, posebno stoperi. Dečkima ne mogu ništa zamjeriti, možda samo kod prvog gola – da je Racovițan bio pažljiviji'.

Lucescu je tako dodatno zapalio atmosferu pred mogući novi susret dviju reprezentacija u ožujku.