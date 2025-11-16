Sramotnim porukama Rumunji provocirali domaće navijače u Zenici

Umjesto toga, reagirala je policija, koja ih je odmah udaljila sa stadiona. Rumunjski navijači i prije početka susreta ušli su s velikim zakašnjenjem zbog detaljnih sigurnosnih kontrola.

Rumunji, vidno nezadovoljni porazom svoje reprezentacije, nastavili su izazivati domaću publiku skandiranjem 'Srbija, Srbija', očito u namjeri da isprovociraju reakciju tribina.

Navijači BiH uglavnom su ignorirali provokacije jer su bili potpuno zaokupljeni slavljem velike pobjede, dok je tek manji dio domaćih pristalica uzvratio na povike iz gostujućeg sektora.

Bosna i Hercegovina ovom je pobjedom osigurala baraž za Svjetsko prvenstvo, a sada je samo tri boda udaljena od plasmana na Mundijal. U utorak ih u Beču čeka izravni dvoboj s Austrijom.