LOŠE SE PROVELI

Sramotnim porukama Rumunji provocirali domaće navijače u Zenici

S.Š.

16.11.2025 u 11:55

Rumunjski navijači u Zenici
Rumunjski navijači u Zenici Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Navijači Rumunjske tijekom cijelog su dana provocirali u Zenici – od isticanja uvredljivih parola s imenom ratnog zločinca Ratka Mladića, do provociranja domaćih navijača nakon utakmice u kojoj je Bosna i Hercegovina slavila 3:1.

Rumunji, vidno nezadovoljni porazom svoje reprezentacije, nastavili su izazivati domaću publiku skandiranjem 'Srbija, Srbija', očito u namjeri da isprovociraju reakciju tribina.

Umjesto toga, reagirala je policija, koja ih je odmah udaljila sa stadiona. Rumunjski navijači i prije početka susreta ušli su s velikim zakašnjenjem zbog detaljnih sigurnosnih kontrola.

vezane vijesti

Navijači BiH uglavnom su ignorirali provokacije jer su bili potpuno zaokupljeni slavljem velike pobjede, dok je tek manji dio domaćih pristalica uzvratio na povike iz gostujućeg sektora.

Bosna i Hercegovina ovom je pobjedom osigurala baraž za Svjetsko prvenstvo, a sada je samo tri boda udaljena od plasmana na Mundijal. U utorak ih u Beču čeka izravni dvoboj s Austrijom.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MNOGE TO ZANIMA

MNOGE TO ZANIMA

Evo što je Matjaž Kek odgovorio na upit gdje će raditi u budućnosti
PORAŽENI OD BiH

PORAŽENI OD BiH

Zvijezda Rumunjske ogorčena: 'Ovo je nemoguće, u ovakvoj državi...'
DOK JE ZENICA SLAVILA

DOK JE ZENICA SLAVILA

Kamere snimile najtužniji trenutak kvalifikacija, slomio se nakon nevjerojatne gluposti

najpopularnije

Još vijesti