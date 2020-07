Roger Federer šokirao navijače diljem svijeta: Bilo bi mi najlakše da se sada umirovim...

Legendarni švicarski tenisač Roger Federer 8. kolovoza će napuniti 39 godina, u karijeri je popularni FedEx osvojio sve što se osvojiti moglo, rekorder je po osvojenim Grand Slam turnirima i gotovo sigurno najbolji tenisač svih vremena. Stanku zbog pandemije koronavirusa iskoristio je za operaciju koljena, ali oporavak ne ide po planu, a on je prvi put otvoreno progovorio o umirovljenju

Posljednjih nekoliko godina Roger Federer pod obvezatno mora odgovarati na pitanja o povlačenju iz profesionalnog tenisa, iz sezone u sezonu igra sve manje, bira turnire na kojima će nastupiti i braniti ATP bodove, priprema se mahom za Grand Slamove i one najjače Masters 1000 turnire.

Sada se, u pauzi zbog pandemije koronavirusa, odlučio na operaciju koljena koje ga je već neko vrijeme mučilo, ali oporavak ne ide kako je planirano i sigurno je kako Federer ove 2020. godine neće istrčati na teniske terene.

Objavio je to sam Švicarac, ali je ujedno i potvrdio kako će 2021. godine igrati, prije svega jer mu je želja nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju. No, pojavio se problem, oporavak nakon operacije ne ide baš najbolje, i godine čine svoje te su se pojavile glasine kako je u najtežim trenucima rehabilitacije razmišljao o povlačenju. Sad je to i sam Roger Federer priznao...

'Svjestan sam da ću uskoro morati i službeno objaviti kraj karijere', kazao je otvoreno Federer za švicarske medije i nastavio:

'Iskreno, razmišljao sam o tome i došao do zaključka da bi mi bilo puno lakše da to učinim sada. Kad samo pomislim da me čeka mukotrpan oporavak, pa neizvjesnost povratka na teren...'

Ovom je najavom zabrinuo milijune navijača diljem svijeta, no nakon nekoliko dana ipak je ublažio svoje najave o umirovljenju.

'U tom sam se trenutku u principu brinuo samo za svoje zdravlje', kaže Federer i dodaje:

'Iskreno, iz dana u san mi sve više nedostaje osjećaj da igram na punom stadionu. To me sad motivira da se vratim na terene. No i dalje stoji činjenica kako je mirovina sve bliže. Svjestan sam toga već posljednjih nekoliko godina, a iz dana u dan se moja odluka bliži. Uh, koliko će mi samo nedostajati tenis! I da, bilo bi mi lakše da se umirovim sada, ali želim si dati šansu da i dalje uživam na terenu. Pa barem još nekoliko turnira u 2021. godini', zaključio je Roger Federer.