Robert Prosinečki otvorio dušu o reprezentaciji Hrvatske iz ’98, a na zanimljiv način dotakao se i bivše Jugoslavije te dana u Zvezdi

Legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki uvijek je bio zanimljiv španjolskim medijima jer je jedan od rijetkih nogometaša s ovih prostora koji je igrao za Real Madrid i Baercelonu

Logično pitanje španjolskog novinara bilo je koliko bi napravila reprezentacija Jugoslavije da nije došlo do rata.

'Ta se momčad Zvezde trenirala i usavršavala četiri godine. Tadašnja jugoslavenska liga bila je vrlo jaka jer nismo mogli otići igrati u drugu državu do 25. godine. Nije bilo stranaca i to je bila sigurno najbolja generacija u bivšoj Jugoslaviji. Dostigli smo toliki nivo, ne samo zbog toga što smo osvojili Ligu prvaka nego i zato što su neki od tih igrača kasnije imali uspjehe u velikim europskim momčadima', kazao je Prosinečki.

U intervju za španjolski AS 51-godišnji Robert Prosinečki, trenutačno trener tirskog Kayserispora, otvoreno je govorio o igračkoj karijeri u Španjolskoj, a prisjetio se i najljepših dana u dresu Hrvatske.

Prisjetio se Prosinečki milijunskog transfera iz Zvezde u Real Madrid kada je imao svega 21 godinu…

'Možda mi je to bio pritisak, ali već sam igrao za sjajan klub kao što je Crvena zvezda. Uvijek je to bilo na punim stadionima, u Ligi prvaka i moćnoj jugoslavenskoj ligi. Madrid je druga priča. Počeci su bili dobri, ali kasnije s ozljedama je došao pritisak pa je u medijima rečeno da sam napravljen od stakla. To je utjecalo na mene. Bio sam mlad. Mislim da bi sve bilo drugačije kada bi se moglo ponoviti', priznao je Prosinečki koji se prisjetio i najljepših dana iz dresa Hrvatske kada je1998. godine na Svjetskom prvenstvu uzeo broncu.

'Mislim da je ta generacija igrača u Hrvatskoj bila zrela za zlato. Bili smo treći u Francuskoj, to je veliki uspjeh, ali uvijek će nam ostati u mislima kako smo mogli biti svjetski prvaci.'

Na pitanje da može vratiti vrijeme što bi promijenio iskreno je rekao:

'Zaista ne znam, možda bih ispravio neke stvari, ali generalno sam zadovoljan životom nogometaša igrajući za tri velika kluba i dvije reprezentacije. Zadovoljan sam i osobnim životom. Imam dvije kćeri i obitelji koju volim, a trenutačno sam zadovoljan ovom fazom trenerskog života.'