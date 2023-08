Robert Prosinečki je nakon remija bio brutalno iskren: Da smo izgubili, tko zna...

'Ovo nam je jako važan bod prije svega na planu samopouzdanja. Prvih 25 minuta, do prekida zbog topline, Rudeš je zbilja dobro igrao. Nakon toga smo malo pali, ali znali smo da igramo na teškom gostovanju. Mogli smo dobiti i izgubiti. U postavi sam imao tri igrača 2004. godište, nedostaje nam iskustva, ali ova momčad će rasti', rekao je Prosinečki.

Osvrnuo se legendarni Žuti i na pitanje o njegovoj budućnosti u klubu...

'To što sam rekao da ćemo vidjeti nakon Istre više je bilo u kontekstu stava kluba, a ne mojeg osobno. Da smo izgubili tko zna što bi u Upravi mislili ili odlučili, to je nogomet. Sada se moramo fokusirati na sljedeći meč s Goricom, to nam je vrlo važna utakmica', kazao je Robert Prosinečki.

