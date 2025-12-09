novi problemi

Osijek će morati platiti 1,5 milijuna eura bivšem napadaču Dinama

S.Č.

09.12.2025 u 21:07

Ante Tomić i Dario Zahora
Ante Tomić i Dario Zahora Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Nove loše vijesti za NK Osijek.

Nogometni klub Osijek izgubit će višegodišnji sudski spor protiv bivšeg igrača i menadžera Darija Zahore, koji je tužio klub zbog neisplaćenog dijela odštete vezane uz transfer Mirka Marića u talijansku Monzu.

vezane vijesti

Prema informacijama Večernjeg lista Osijek će morati isplatiti oko 1,5 milijuna eura, računajući osnovni dug i kamate.

Zahorina tvrtka još je 2021. od Osijeka potraživala 628 tisuća eura, temeljem ugovora iz vremena kada je Marić otišao u Monzu 2020. godine. Kako isplata nije izvršena, iznos je s kamatama narastao na približno 1,5 milijuna eura.

Presuda je donesena na sudu u Varaždinu, a obje strane u proteklih nekoliko godina nisu uspjele postići nagodbu.

Dario Zahora nije želio komentirati odluku za medije, ali je nedavno za Večernji list kratko rekao:

'Nemam komentara.'

Presuda dolazi u razdoblju kada se Osijek suočava s jednim od najtežih razdoblja otkako su mađarski investitori preuzeli klub – rezultatski, financijski i organizacijski. Klub je u domaćem prvenstvu daleko od vrha, navijačko nezadovoljstvo je veliko, a ovaj slučaj dodatno opterećuje ionako izazovnu situaciju.

U klubu se zasad nisu službeno oglasili, ali očekuje se da će to učiniti nakon što presuda postane pravomoćna.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi problemi

novi problemi

Osijek će morati platiti 1,5 milijuna eura bivšem napadaču Dinama
europska liga

europska liga

Kovačević ima jednu dvojbu: Evo kakav Dinamo ide na Betis
nevjerojatno

nevjerojatno

Večeras se u Ligi prvaka odigrala utakmica kakvu povijest Lige prvaka ne pamti

najpopularnije

Još vijesti