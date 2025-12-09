Osijek će morati platiti 1,5 milijuna eura bivšem napadaču Dinama

Nogometni klub Osijek izgubit će višegodišnji sudski spor protiv bivšeg igrača i menadžera Darija Zahore, koji je tužio klub zbog neisplaćenog dijela odštete vezane uz transfer Mirka Marića u talijansku Monzu.

Prema informacijama Večernjeg lista Osijek će morati isplatiti oko 1,5 milijuna eura, računajući osnovni dug i kamate.



Zahorina tvrtka još je 2021. od Osijeka potraživala 628 tisuća eura, temeljem ugovora iz vremena kada je Marić otišao u Monzu 2020. godine. Kako isplata nije izvršena, iznos je s kamatama narastao na približno 1,5 milijuna eura.

Presuda je donesena na sudu u Varaždinu, a obje strane u proteklih nekoliko godina nisu uspjele postići nagodbu.



Dario Zahora nije želio komentirati odluku za medije, ali je nedavno za Večernji list kratko rekao:

'Nemam komentara.'



Presuda dolazi u razdoblju kada se Osijek suočava s jednim od najtežih razdoblja otkako su mađarski investitori preuzeli klub – rezultatski, financijski i organizacijski. Klub je u domaćem prvenstvu daleko od vrha, navijačko nezadovoljstvo je veliko, a ovaj slučaj dodatno opterećuje ionako izazovnu situaciju.

U klubu se zasad nisu službeno oglasili, ali očekuje se da će to učiniti nakon što presuda postane pravomoćna.