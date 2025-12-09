Hrvatski trener odabran za trenera godine: 'Potpuno je promijenio sliku momčadi'

Oni koji ga prate neće biti iznenađeni – rezultati Dinama iz Bukurešta u ovoj godini govore dovoljno. Pod Kopićevim vodstvom klub je napravio ogroman iskorak, a Hrvatski stručnjak donio je stabilnost, smirenost i – ono najvažnije – pobjede. Zato je na svečanosti Super Gala Fanatik 2025. nagrađen priznajem za najboljeg trenera lige, piše rumunjski Fanatik.

Kopić je prije dvije godine stigao u Dinamo u trenutku kada je klub bio u teškoj situaciji. U međuvremenu ga je vratio u sam vrh rumunjskog nogometa i potpuno promijenio sliku momčadi.

Prema pisanju Fanatika, ‘malo tko je vjerovao da će Kopić, iako je 2024. uspio izbjeći ispadanje kroz doigravanje, u tako kratkom vremenu od Dinama stvoriti ekipu koje se u Superligi svi boje’.

‘Hvala Fanatiku na ovoj nagradi. Velika mi je čast primiti je drugu godinu zaredom. Iza nas je zahtjevna, ali vrlo uspješna godina i ponosan sam na cijelu Dinamovu obitelj zbog svega što smo ostvarili. Ovo mi je prvi javni govor na rumunjskom jeziku. Hvala svima’, rekao je Željko Kopić u svom govoru.