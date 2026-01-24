Rijekin trener o Dantasevoj majstoriji: Prepoznali smo taj karakter...

Slaven je poveo već u 2. minuti golom Ilije Nestorovskog , a izjednačio je Merveil Ndockyt u 66. minuti. U ludoj završnici Adriano Jagušić je u 82. minuti vratio goste u vodstvo da bi Tiago Dantas fenomenalnim golom tri minute kasnije zabio za konačnih 2:2.

'Mislim da je to bila jako dobra utakmica u teškim uvjetima, na terenu koji je bio vrlo nezahvalan, mekan i klizav. Igračima je bilo izuzetno teško održati stabilnost, a kada više od 45 minuta moraš igrati s igračem manje protiv kvalitetnih momčadi poput Slaven Belupa, koji je u ovom trenutku u jako dobroj formi, onda je to zaista zahtjevno', počeo je Španjolac.



'Teško je, ali ovakve utakmice prije svega donose zadovoljstvo. Igračima stalno ponavljamo da želimo prihvaćati poteškoće na isti način, s istim karakterom i s užitkom u igri. Utakmica protiv Slaven Belupa bila je savršen scenarij da pokažemo taj karakter i igrači su napravili iskorak naprijed. Pokazali su nam da su spremni suočiti se s problemima.'

'Zato ovdje nije poanta samo u rezultatu. Ovo su utakmice koje ti donose veću nagradu. Danas bodovi nisu važniji od spoznaje da igrači imaju karakter za nadvladati teške situacije. Dvaput smo gubili protiv dobre momčadi, na ovako teškom terenu i u ovim uvjetima. Zato sam sretan zbog njih i čestitam im. Okrećemo se sljedećoj utakmici', naglasio je Sanchez.

Naravno, posebno se osvrnuo na majstoriju od Dantasova pogotka: 'Igrači koji su ušli u igru, neki od njih i u svojim prvim minutama, pokazali su vrlo dobru razinu. Zbog toga sam sretan zbog svih njih. Igrali smo 45 minuta s desetoricom. Pogodak Dantasa bio je briljantan. Taj karakter smo već prepoznali kroz skauting, odrađen je jako dobar posao dovođenjem tog igrača, koji će nam puno pomoći. Najvažnije je da je lopta završila u golu. Izgleda kao da je pucao i mislim da je to tako, ima kvalitetu za to. Ali najbolje je da on sam odgovori o namjeri.'