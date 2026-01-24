Patrik Ćavar istaknuo glavni problem Hrvatske: Možda sam prekritičan...

Hrvatska je za sada upisala jednu pobjedu u glavnoj fazi turnira, onu protiv Islanda rezultatom 30-29, a sada na red dolazi Švicarska. Ako netko zna sve o rukometu i reprezentaciji, to je legendarni Patrik Ćavar koji je za Net.h r podijelio svoje dojmove:

'Dobro je da smo pobijedili, to je najbitnije ali treba biti iskren i reći da Island nije mjerilo jer su imali izrazito loše vratare protiv Hrvatske. Možda su skinuli dvije ili tri lopte, što je jako malo. Niti jednu loptu nisu pukli izvana. Sve se svodilo na pokušaje prolaza na pivota. To me blago razočaralo. Čuo sam da imaju najbolju obranu na prvenstvu, ali protiv Hrvatske su bili daleko od toga. Ovo govorim čisto da neke stvari budu jasne', krenuo je oprezni Ćavar.

Zatim je istaknuo glavni hrvatski problem: 'Sad ću reći nešto iskreno o Hrvatskoj. Bolji smo bili napadački nego obrambeno, napad je bio stvarno dobar, imali smo puno rješenja. Golmani su nam bili OK, ali mogu i moraju bolje. U napadu je to izgledalo dobro, bili smo opasni sa šutom izvana protiv Islanda, ali obrana nam nije na onoj razini na ovom turniru koja nekog dovede do uspjeha. Možda sam malo prekritičan u trenucima kad se slavi jedna važna pobjeda, ali to je moje mišljenje i viđenje.'

Istaknuo je i dvojicu najboljih: 'Jako dobro su odigrali Srna i Maraš. Srna je bio odličan iz prodora, dok je Maraš izvana bio jako opasan, zabio je par golova s devet metara.'

Najavio je i Švicarsku: 'Da bih ih malo bolje upoznao, gledao sam njihovu utakmicu protiv Crne Gore. Utrpali su im 42 gola, protiv Mađarske su vodili i 7 razlike, ali su pali u završnici! Na prvu, na papiru, mi smo favoriti, ali od ovakvog Islanda mislim da bi Švicarci trebali biti bolji, a samim time će biti za nas i teža utakmica.'

'Ne smijemo toliko razmišljati o protivniku, koliko moramo razmišljati o sebi. To je najbitnija stavka. Moramo biti dobri u oba pravca, s pravim stavom i čvrstom igrom u obrani i napadu. Samo tako može doći dobar rezultat', zaključio je.