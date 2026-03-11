Spursi tonu, Tudor prešutio odgovor. S navijačima Spursa na letu za Madrid bio njegov nasljednik?

Igor Tudor mogao bi vrlo brzo završiti svoju epizodu na klupi Tottenhama. Kako navodi talkSPORT, čelnici londonskog kluba ozbiljno razmatraju mogućnost da hrvatskog trenera smijene već prije vikenda.

Tudorova pozicija dodatno je uzdrmana nakon teškog poraza 5:2 od Atletico Madrida u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Spursi su na gostovanju doživjeli pravi raspad, a sve se, prema pisanju otočkih medija, sada ponovno lomi na treneru.

Hrvatski stručnjak doveden je kao privremeno rješenje do kraja sezone, nakon što je u veljači smijenjen Thomas Frank. No Tudor bi mogao otići i prije nego što je njegova privremena misija zapravo pošteno počela.

Prema istim informacijama, vlasnici Tottenhama iz obitelji Lewis nisu zadovoljni učinkom koji je Tudor ostavio u dosadašnjem razdoblju. Navodno će klub razgovarati i s igračima prije konačne odluke, a dodatni problem za Tudora jest činjenica da je izgubio sve četiri utakmice otkako je preuzeo momčad.

Nakon utakmice novinari su ga pitali smatra li da zaslužuje ostati na klupi, a Tudor je odgovorio kratko i znakovito - 'Bez komentara.'

Takav odgovor samo je dodatno pojačao nagađanja da se u klubu sprema nova velika odluka.

Ako doista dobije otkaz u sljedećim danima, Tudor bi mogao postati trener s najkraćim mandatom u povijesti Premier lige. U utorak mu je bio 24. dan na klupi, a neslavni rekord još drži Sam Allardyce, koji je 2023. na klupi Leedsa izdržao 30 dana.

Posebno bolan za Tottenham bio je način na koji je momčad potonula u Madridu. Već nakon 14 minuta Spursi su gubili 3:0, i to nakon niza pogrešaka vratara Antonina Kinskog i Mickeya van de Vena.

Kinsky je iz igre izvučen odmah nakon trećeg primljenog gola, a taj potez navodno je iznenadio i dio klupske hijerarhije.

Tottenham sada u uzvratu na svom stadionu čeka gotovo nemoguća misija ako želi ostati živ u Ligi prvaka. Upravo je osvajanje tog natjecanja praktički jedina realna nada kluba za izlazak u Europu sljedeće sezone, jer je stanje u prvenstvu krajnje alarmantno.

Spursi su usred borbe za ostanak i nalaze se samo bod iznad zone ispadanja.

Tudor je preuzeo momčad nakon što je Frank smijenjen svega osam mjeseci nakon dolaska u klub, a poraz 2:1 od Newcastlea navodno je bio kap koja je prelila čašu. Dio navijača tada je zazivao Mauricija Pochettina, ali poziv je dobio Tudor. Zasad se taj potez nije pokazao dobrim.

Nezadovoljstvo navijača bilo je vidljivo i prije utakmice s Atleticom, kada su na letu prema Madridu ugledali upravo Pochettina. Bivši trener Spursa odmah je dobio ovacije, a dio navijača skandirao je i tražio njegov povratak na klupu.

Nakon novog teškog poraza bijes nije skrivao ni bivši veznjak Tottenhama Jamie O'Hara, danas voditelj na talkSPORT-u.

'Apsolutno me sram što sam navijač Tottenhama. Sram me što me se povezuje s ovim klubom. Ovo je sramota. Trener je prevara', rekao je O'Hara, pa nastavio:

'Trener mora otići, neka ga smijene već na poluvremenu. Ovo je sramotna izvedba igrača. Taktika je nevjerojatna. Igrati 3-4-3 protiv Atletica je neugodno za gledati. Ne možemo igrati u toj formaciji.'

Oštro je komentirao i pojedine igrače te opće stanje u momčadi.

'Ne mogu vjerovati da sjedim i gledam ovo smeće. Ovaj klub je potpuno potonuo. Igrači su izgubljeni. Ne žele biti tamo, ne žele igrati za ovog trenera. Ovo je potpuna katastrofa. Ispast ćemo. Klub je trenutačno gotov', poručio je O'Hara.

Sve to znači da bi idući dani za Igora Tudora mogli biti presudni. Tottenham je u rasulu, rezultata nema, Europa visi o koncu, a ni trenerov status više nipošto nije siguran.