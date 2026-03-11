Je li ovo kraj Tudora na velikoj sceni? Di Canio ga žestoko napao

'On je kvalitetan golman, ali ono što se dogodilo nema objašnjenja', rekao je Tudor pa dodao: 'To je nešto što nikada nisam vidio i bio sam prisiljen zamijeniti ga kako bih ga zaštitio jer mu je bilo teško, a on je to razumio. Nažalost, ovo je takav trenutak - plaćamo svaku pogrešku i čini se kao da sve ide protiv nas.'

Hrvatski trener Igor Tudor nakon utakmice pojavio se pred kamerama Sky Sporta, gdje je pokušao objasniti svoju odluku da iz početne postave izostavi prvog golmana Guglielma Vicaria i na gol postavi mladog Čeha Antonina Kinskog , koji je potom zamijenjen već nakon 17 minuta igre.

Takvo objašnjenje nije uvjerilo Paola Di Canija, koji je u studiju Sky Sporta oštro kritizirao hrvatskog trenera.

'Ne govori krivo, ali u ovom slučaju sam si je to sam napravio', rekao je Di Canio pa nastavio: 'Žao mi ga je, možda pušta da sve sklizne s njega i ne shvaća što će sutra pisati tabloidi. Oni su okrutni, uništit će ga jer ovakve odluke nisu razumljive.'

'Tudor je sam kriv'

Bivši napadač smatra da Tudorova odluka nema logično objašnjenje, bez obzira na eventualne probleme s prvim golmanom.

'Ne znam je li bilo nekog problema s Vicariom i možda je bilo nekog razgovora u svlačionici, ali sigurno nije zato što su posljednji porazi njegova krivnja. Napravio je neke pogreške, ali ispred sebe ima momčad koja se raspada na sve strane. Ako u ovako osjetljivoj utakmici staviš dečka koji dolazi iz 17 nastupa za Slaviju Prag i kažeš da je igrač jak nakon samo šest nastupa, onda si to sam tražio i uništio si ga.'

Zaključio je i kako ne vjeruje da će hrvatski trener dugo ostati na klupi londonskog kluba.

'Često vidim da je Tudor jako tvrd i ne znam hoće li zbog toga platiti cijenu u karijeri na najvišoj razini. Ne vjerujem da će ostati u Tottenhamu, uzet će engleskog trenera.'