Stigla je ekskluzivna informacija iz hrvatske svlačionice. Hrvatska ima veliki problem

U idućim utakmicama čeka je Švicarska, a potom Slovenija i Mađarska, a svaki bod može biti ključan za prolazak u završnicu natjecanja.

Ipak, veliku je zabrinutost izazvala ozljeda kapetana Ivana Martinovića. U jednoj je akciji u Malmöu zaradio udarac koji mu je uzrokovao probleme s gležnjem te je morao napustiti teren u 44. minuti i više se nije vraćao u igru.

Dnevnik Nove TV objavio je ekskluzivne informacije o ozljedi i one nisu optimistične. Iako je magnetska rezonancija potvrdila da nije došlo do prijeloma kostiju, liječnički nalazi ukazuju na ozbiljniju ozljedu ligamenta u gležnju, što bi moglo ograničiti Martinovićev nastup u sljedećim utakmicama.

Martinović je nakon susreta u mix-zoni hodao normalno, ali bez tenisice na desnoj nozi, što je dodatno zabrinulo navijače i stručni stožer hrvatske momčadi. Novinaru koji je dojavio informaciju iz Malmoa rečeno je da će se iz predostrožnosti večer prije utakmice napraviti dodatni pregled kako bi se točno utvrdila težina ozljede.

'Nije mogao niti potrčati'

Unatoč bolovima, sam kapetan poručio je optimističnu poruku i da ostaje vjeran cilju pomoći momčadi. Ozljeda ga nije potpuno pokolebala, ali bol ne nestaje preko noći, pa će njegova dostupnost protiv Švicarske ostati pod upitnikom do najnovijih zdravstvenih procjena.

'Prema onome što sam doznao, riječ je o nešto ozbiljnijoj ozljedi, odnosno puknuću ligamenta u gležnju. Veliko je pitanje hoće li biti spreman za utakmicu. Danas je radio individualno na biciklu, nije mogao niti potrčati i nije htio forsirati. Veliko je pitanje hoće li kapetan biti spreman za dvoboj protiv Švicarske', rekao je novinar Ivan Forjan.

Iako dodatne provjere tek slijede, situacija s kapetanom je postala tema oko koje se u stožeru intenzivno raspravlja. Ako Martinović ne bude mogao igrati protiv Švicarske, to bi bio težak udarac za Hrvatsku.