Evo gdje će utakmice igrati Dinamova B momčad

Germanijak doznaje da će Dinamova druga momčad biti domaćin u Zaprešiću.

Modri bi se tamo mogli zadržati i dvije-tri godine. Ovisno o tome koliko će se brzo graditi novi Maksimir ili Dinamov kamp, gdje je po inicijalnim nacrtima bio planiran i stadiončić na kojemu bi mogla igrati svoje utakmice i B momčad.

Drugu momčad trebao bi činiti dio sadašnjih juniora i dio kadeta uz nekoliko iskusnijih igrača.