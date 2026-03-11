DOGOVORENO SVE

Evo gdje će utakmice igrati Dinamova B momčad

A.H.

11.03.2026 u 10:20

Zvonimir Boban
Zvonimir Boban Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
U Maksimiru su pronašli rješenje za svoju drugu momčad, koja će od ljeta igrati Prvu NL.

Germanijak doznaje da će Dinamova druga momčad biti domaćin u Zaprešiću.

Modri bi se tamo mogli zadržati i dvije-tri godine. Ovisno o tome koliko će se brzo graditi novi Maksimir ili Dinamov kamp, gdje je po inicijalnim nacrtima bio planiran i stadiončić na kojemu bi mogla igrati svoje utakmice i B momčad.

Drugu momčad trebao bi činiti dio sadašnjih juniora i dio kadeta uz nekoliko iskusnijih igrača.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
