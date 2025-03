Riječani usred Zagreba nadigrali dinamovce

Bio je to sudar susjeda na ljestvici, a Riječani su slavljem u Košarkaškom centru Dražen Petrović stigli do 12. pobjede, pa sada oba sastava imaju skor 12-12.

Za riječki sastav je ovo treća pobjeda u nizu, dok je Dinamo upisao četvrti poraz u posljednjih 13 kola otkako je ekipu preuzeo Damir Mulaomerović.

Dinamo je bolje ušao u susret, poveo je 7:2, imao je i 14:10, no Kvarner je prvu dionicu dobio sa 19:14. U drugoj četvrtini gosti su povećali prednost na šest razlike (34:28), ali je Dinamo do odmora smanjio na -2 (36:38). Domaćin je trećoj dionici izjednačio (42:42), no i taj je period igre otišao na gostujuću stranu, pa se u zadnju četvrtinu ušlo rezultatom 56:53.