Reprezentativac Bolivije suspendiran na dvije godine zbog dopinga

Odluku je donio Disciplinski odbor FIFA-e, koji je u rezoluciji 23720 naveo da je prekršio članak 23.1 Disciplinskog kodeksa (revidiran 2023.) te članak 6 FIFA-inih antidopinških pravila (revidiran 2021.), stoji u priopćenju krovne nogometne organizacije.

Suspenzija vrijedi do 14. svibnja 2027., čime je produžena privremena zabrana započeta 14. svibnja ove godine. Za Cespedesa i njegove navijače to je snažan udarac i najteži trenutak u njegovoj karijeri.

Sve je krenulo 25. ožujka, nakon kvalifikacijske utakmice između Bolivije i Urugvaja u El Altu, koja je završila bez pogodaka. Tadašnji član švicarskog Yverdon-Sporta izabran je za rutinsku doping kontrolu.

Laboratorij u Kölnu, akreditiran od Svjetske antidopinške agencije (WADA), 10. travnja 2025. potvrdio je da je njegov uzorak A (br. 1519962) pozitivan na acetazolamid, tvar koja se koristi za prikrivanje tragova drugih zabranjenih supstanci.

Cespedes je u švicarskim medijima pokušao objasniti kako je riječ o lijeku protiv tegoba izazvanih visinskom bolešću u La Pazu, no disciplinski odbor odbacio je to obrazloženje. ‘Igračeva tvrdnja nema uporišta’, stoji u odluci, uz napomenu da nije znao navesti ni ime lijeka ni dozu koju je navodno uzimao.

Bolivijski nogometni savez u cijelom je slučaju oslobođen odgovornosti – njihovi medicinski i suplementacijski izvještaji nisu pokazali nikakve nepravilnosti, a i Cespedesove poruke dokazale su da timski liječnici nisu imali nikakve veze s acetazolamidom ili sličnim preparatima.

Prema pravilima, nogometaš se može žaliti Sportskom arbitražnom sudu (CAS), no za sada se nije oglasio niti je komentirao što planira učiniti nakon što je proglašen krivim.