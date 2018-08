Red Bull našao zamjenu za Ricciarda i optužio Australca da je prevario momčad

Pierre Gasly u 2019. godini vozit će bolide Red Bull Honde zajedno s Maxom Verstappenom, a Helmut Marko otkrio je kako je Daniel Ricciardo momčadi rekao da pristaje na uvjete novog ugovora prije nego je odjednom potpisao za Renault...

Red Bull je u ponedjeljak objavio kako će sljedeće sezone Pierre Gasly biti promoviran iz Tora Rossa te zauzeti mjesto Daniela Ricciarda, nakon vrlo dobrih nastupa za volanom B momčadi 'bikova' u prvom dijelu sezone.

Mateschitzev savjetnik u momčadi također je otkrio da je prekid suradnje s Ricciardom bio prilično neobičan.

'Pregovori su počeli prije utrke u Austriji i bili su teški, ali nakon dva sata došli smo do dogovora. U Mađarskoj je rekao gospodinu Mateschitzu da je sve u redu i da će potpisati novi ugovor tijekom testiranja u utorak. No, nije. U četvrtak me zvao i rekao da ide u Renault,' izjavio je Helmut Marko pa zaključio:

'Ne razumijem, vrlo čudna situacija, mogu jedino pretpostaviti da ne vjeruje u projekt Honda i da mu je Renault ponudio mnogo novca.'