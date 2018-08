Niki Lauda, čovjek koji se odrekao bogatog oca, triput pobijedio smrt i postao besmrtna legenda Formule 1

Trostruki svjetski prvak Niki Lauda ovih dana uspješno je prebrodio transplataciju pluća i tako još jednom potvrdio da je neponovljivi borac čiji je život sve samo ne običan, a ljubitelji Formule 1 pamte ga kao jednu od najvećih legendi svog sporta...

'Dobar možeš biti samo u onome što te veseli,' poručio je svojima, ali nije naišao na razumijevanje. No, Nikija nije bilo briga. Ralice i traktore s kojima je jurio okolo kao dječak ubrzo su zamijenili automobili, od kojih je prvi bio Volkswagen Buba, no nije prošlo mnogo vremena prije nego što ga je razbio.

No, dječak kojeg su od milja zvali Niki razmišljao je isključivo o automobilima i jurnjavi u njima. Na užas visokoobrazovanog ostatka obitelji, nasljednik Lauda htio je od malih nogu samo jedno: postati najbolji vozač na svijetu i sve je činio da to ostvari.

Snovi su ono što nas pokreće u životu, no svejedno se malotko spreman odreći svoje bogate obitelji kako bi ih pokušao ostvariti. Andreas Nikolaus Lauda rodio se 22. veljače 1949. godine, u Beču u domu poznatog biznismena i industrijalca Hansa koji se nadao kako će njegov sin nastaviti tamo gdje je on stao.

Izbjegao je smrt za dlaku, ali posljedice su bile zastrašujuće. Kaciga mu je pala tijekom nesreće, opekline su uništile njegovo lice, a otrovni plinovi oštetili pluća, ona ista koja su 42 godine kasnije potpuno otkazala.

Iako je bio pri svijesti nakon što su ga izvukli iz bolida, Lauda je zatim pao u komu i počela je njegova prva velika borba za život.

'Kad sam došao u bolnicu imao sam osjećaj velikog umora, potrebu da spavam. Ali znao sam da to nije običan odlazak na spavanje, nego nešto drugo. I tada ti ne preostaje ništa drugo nego boriti se sa svojim mozgom. Čuješ zvukove i glasove i pokušavaš ih slušati, održavaš mozak u borbi s bolešću. To sam napravio i tako preživio,' prisjeća se danas Niki Lauda kojem je lice bilo spaljeno na zastrašujući način:

'Kad me supruga vidjela prvi put, onesvijestila se. Ljudi koji su me ugledali bili su šokirani. To me uznemiravalo, no samo sam operirao oči kako bih poboljšao vid. Kozmetičke operacije su dosadne i skupe, a jedino što su mogli je dati mi drugo lice. Dok god sam bio funkcionalan, nije me bilo briga.'

Čudesni povratak, dvogodišnja pauza i šampionska završnica

Da će se samo šest tjedana nakon takve nesreće Lauda ponovo utrkivati, to nitko nije vjerovao. No, on se praktički iz bolnice uvukao u svoj Ferrari i nastupio na Monzi na kojoj je osvojio četvrto mjesto, iako je zbog tehničke pogreške pri postavkama bolida morao startati zadnji.

'Niti u jednom trenutku nisam razmišljao o odustajanju. Znao sam kakav je rizik, nesreća me nije iznenadila, vidio sam u životu vozače kako umiru ispred mene. Htio sam se vratiti i vidjeti što će dalje biti,' priznao je čudesni Austrijanac koji je nastavio borbu s Huntom do posljednje utrke u Suzuki za naslov prvaka, a onda je potop na stazi pokazao da ipak nema namjere drugi put srljati u smrt.

Lauda kojem su obrve spaljene u nesreći nije mogao voziti u močvari u koju se pretvorila japanska staza, rano je samoinicijativno odustao, a Hunt je ugrabio ključne bodove i osvojio titulu.